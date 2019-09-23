Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Мировой суд вернул заявителю административное дело, которое было возбуждено в отношении организатора концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону - ООО "Медиашоу" - за нецензурную лексику на мероприятии, сообщил РИА Новости представитель суда.

По информации управления Минкультуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, на концерте группы в Ростове-на-Дону исполнялись песни, содержащие нецензурную брань. В связи с этим окружной Минкульт РФ составил протокол об административном правонарушении в отношении организатора концерта - ООО "Медиашоу" по статье 6.26 КоАП РФ ("Организация публичного исполнения произведения литературы, искусства или народного творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия").

Как сообщил РИА Новости представитель суда, данное административное производство к ним поступило. "В настоящее время оно возвращено заявителю для устранения недостатков", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что протокол о нарушении был составлен в отсутствии представителя юрлица.

"Есть сведения, что было направлено уведомление (о составлении протокола), но этому нет подтверждения", - отметили в суде. В случае устранения недостатков, заявитель вновь может обратиться в суд.