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РИА Новости

Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"

20:10 23.09.2019
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоВыступление группы "Ленинград"
Выступление группы Ленинград
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Выступление группы "Ленинград". Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Мировой суд вернул заявителю административное дело, которое было возбуждено в отношении организатора концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону - ООО "Медиашоу" - за нецензурную лексику на мероприятии, сообщил РИА Новости представитель суда.
По информации управления Минкультуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, на концерте группы в Ростове-на-Дону исполнялись песни, содержащие нецензурную брань. В связи с этим окружной Минкульт РФ составил протокол об административном правонарушении в отношении организатора концерта - ООО "Медиашоу" по статье 6.26 КоАП РФ ("Организация публичного исполнения произведения литературы, искусства или народного творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия").
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Как сообщил РИА Новости представитель суда, данное административное производство к ним поступило. "В настоящее время оно возвращено заявителю для устранения недостатков", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что протокол о нарушении был составлен в отсутствии представителя юрлица.
"Есть сведения, что было направлено уведомление (о составлении протокола), но этому нет подтверждения", - отметили в суде. В случае устранения недостатков, заявитель вновь может обратиться в суд.
Концерт группы "Ленинград" состоялся на стадионе "Ростов Арена" 13 сентября. В своем Instagram лидер группы написал, что мероприятие собрало 45 тысяч человек.
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