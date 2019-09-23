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РИА Новости

Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык

20:04 23.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРига
Рига
© РИА Новости / Владимир Песня
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Рига. Архивное фото
РИГА, 23 сен – РИА Новости. Партии правящей коалиции Латвии поддержали предложение национального объединения "Все Латвии" обязать все самоуправления страны обеспечить в каждом муниципальном дошкольном учреждении возможность обучаться на латышском языке, даже если речь идет о дошкольных учреждениях национальных меньшинств, заявил журналистам представитель партии Райвис Зелтитс.
"Партии коалиции поддержали это предложение. Соответствующий план должно разработать министерство образования и науки", - сказал Зелтитс.
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Ранее представители нацобъединения заявляли, что нередко самоуправление рядом с местом жительства может предложить родителям ребенка только место в детском саду, где нет программы на латышском языке. Соответственно, латышская семья должна водить ребенка в сад, который находится далеко от дома, либо платить за частный детсад, либо отдать ребенка в сад, где обучение проходит на русском языке.
Премьер Латвии Кришьянис Кариньш также заявил, что поддерживает это предложение.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, хотя является родным для 40% населения страны. В ряде городов Латвии, включая Ригу, работают муниципальные детские сады, где обучение осуществляется на русском языке.
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