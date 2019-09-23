Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык

РИГА, 23 сен – РИА Новости. Партии правящей коалиции Латвии поддержали предложение национального объединения "Все Латвии" обязать все самоуправления страны обеспечить в каждом муниципальном дошкольном учреждении возможность обучаться на латышском языке, даже если речь идет о дошкольных учреждениях национальных меньшинств, заявил журналистам представитель партии Райвис Зелтитс.

"Партии коалиции поддержали это предложение. Соответствующий план должно разработать министерство образования и науки", - сказал Зелтитс.

Ранее представители нацобъединения заявляли, что нередко самоуправление рядом с местом жительства может предложить родителям ребенка только место в детском саду, где нет программы на латышском языке. Соответственно, латышская семья должна водить ребенка в сад, который находится далеко от дома, либо платить за частный детсад, либо отдать ребенка в сад, где обучение проходит на русском языке.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш также заявил, что поддерживает это предложение.