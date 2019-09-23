Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Освобожденный из пиратского плена российский моряк с судна "Мармалайта" прибыл в Санкт-Петербург, еще двое россиян сегодня прилетят в Москву, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.

На рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было. Переговоры о сумме выкупа за моряков стартовали в конце августа. Моряков освободили в конце прошлой недели.

"Проходил контроль, багаж получает (в аэропорту Санкт-Петербурга - ред.). Все втроем (были отправлены сегодня из Германии в Россию - ред.)", - сказал источник. Он уточнил, что еще двое моряков прибудут в Москву в понедельник.

В МИД РФ в воскресенье сообщили, что освобожденных российских моряков отправят на родину 23 сентября, их самочувствие удовлетворительное, здоровью ничто не угрожает. Как уточнял РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Германии Олег Ксенофонтов, двое россиян отправятся из Франкфурта-на-Майне в Москву, откуда проследуют в Мурманск и Владивосток, один - в Санкт-Петербург.