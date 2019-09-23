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РИА Новости

Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург

19:56 23.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкСудно в море
Судно в море
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Судно в море. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Освобожденный из пиратского плена российский моряк с судна "Мармалайта" прибыл в Санкт-Петербург, еще двое россиян сегодня прилетят в Москву, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
На рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было. Переговоры о сумме выкупа за моряков стартовали в конце августа. Моряков освободили в конце прошлой недели.
"Проходил контроль, багаж получает (в аэропорту Санкт-Петербурга - ред.). Все втроем (были отправлены сегодня из Германии в Россию - ред.)", - сказал источник. Он уточнил, что еще двое моряков прибудут в Москву в понедельник.
В МИД РФ в воскресенье сообщили, что освобожденных российских моряков отправят на родину 23 сентября, их самочувствие удовлетворительное, здоровью ничто не угрожает. Как уточнял РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Германии Олег Ксенофонтов, двое россиян отправятся из Франкфурта-на-Майне в Москву, откуда проследуют в Мурманск и Владивосток, один - в Санкт-Петербург.
Собеседник агентства также сообщил, что моряков по возвращении ожидает медобследование, в рамках которого им также будет по необходимости оказана помощь психолога.
Сомалийский пират
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В посольстве не назвали сумму выкупа за освобожденных в Камеруне моряков
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