Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T18:52Z
https://ria.ru/20190923/1559018369.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:72:1024:648_1036x0_80_0_0_8848e5c2381ad01f5a2f92ec7d294d6f.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле в Донбассе за сутки

18:52 23.09.2019
113
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинские силовики один раз в понедельник обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию республики", - заявили в пресс-службе.
По данным Народной милиции, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, огонь велся в направлении подконтрольного ЛНР населенного пункта Красный Яр. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
"Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают непрерывно нести боевое дежурство, придерживаются режима тишины и соблюдают минские договоренности",- добавили в пресс-службе ведомства.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
000000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи. 23 сентября 2019
Путин и Медведев обсудили бюджет на 2020-2022 годы
РИА
Новости
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров
Жаров одобрил идею штрафов для Google и Facebook за вмешательство в дела РФ
Председатель КНР Си Цзиньпин
Китай выступил против внешнего вмешательства в дела Ирака
Актер Никита Ефремов
Никита Ефремов сыграет главную роль в сериале про "ангарского маньяка"
Лента
новостей
Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи
Украина намерена инициировать переговоры по морской границе с Россией
Города России. Сочи. Вид на гору Ахун
Башню на горе Ахун в Сочи признали аварийной после удара молнии
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
Госбюро Украины назвало статус Парубия в деле о событиях 2014 года в Одессе
Афганские военные во время столкновений с талибами
Пакистан заявил о готовности присоединиться к переговорам США с талибами
Российские рубли
Власти объяснили рост зарплат в Костромской области
Денис Солодовников
Медведев освободил Солодовникова от должности замглавы Минобрнауки
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал к мирному разрешению споров в Персидском заливе
Техника МЧС РФ
МЧС подготовило проект о проверках пожарной безопасности детсадов и лагерей
Мессенджер Telegram на экране телефона
РКН планирует за год представить результаты работы по блокировке Telegram
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
19:11Шестун обратился в КС из-за недопуска до выборов
19:08В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
19:06На севере Москвы потушили пожар в ангаре
19:04Телеканал NewsOne попросил ООН защитить свободу слова на Украине
19:03Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
19:00Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию в республике
18:55На севере Москвы локализовали пожар в ангаре
18:54Путин планирует принять участие в заседании ВЕЭС в Ереване
18:52В ЛНР заявили об одном обстреле в Донбассе за сутки
18:51В Ставрополе детский магазин убрал из продажи фигурки Усамы бен Ладена
18:50В Челябинске трех человек госпитализировали после ДТП с двумя маршрутками
Лента новостейМолния