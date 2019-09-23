В ЛНР заявили об одном обстреле в Донбассе за сутки

ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинские силовики один раз в понедельник обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию республики", - заявили в пресс-службе.
По данным Народной милиции, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, огонь велся в направлении подконтрольного ЛНР населенного пункта Красный Яр. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
"Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают непрерывно нести боевое дежурство, придерживаются режима тишины и соблюдают минские договоренности",- добавили в пресс-службе ведомства.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru