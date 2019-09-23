Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T18:47Z
https://ria.ru/20190923/1559018075.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155642/70/1556427085_0:0:2922:1645_1036x0_80_0_0_b87bc8ebabeeee4760ce267979428518.jpg
РИА Новости

Госбюро Украины назвало статус Парубия в деле о событиях 2014 года в Одессе

18:47 23.09.2019
1750
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий не является подозреваемым по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.
Ранее Парубий заявил, что Государственное бюро расследований Украины возбудило против него уголовное дело по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

"Действительно, есть уголовное производство (дело - ред.), которое зарегистрировано на основании заявления Андрея Портнова. Но это не производство против Парубия, это производство, зарегистрированное на основании заявления Портнова. В рамках досудебного расследования проверяются факты, изложенные в заявлении", - цитирует Иванову агентство УНИАН.

Иванова добавила, что не может сказать, будут ли вызывать Парубия на допрос. "Сейчас проверяется информация, изложенная в заявлении Портнова", - отметила она.
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
10 сентября, 17:21РИА Новости
Парубий сообщил о допросах депутатов по делу об узурпации власти Порошенко
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.
11001812
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеАндрей Портнов (политик)Андрей ПарубийОдессаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая
РИА
Новости
Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи
Украина намерена инициировать переговоры по морской границе с Россией
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Здание Совета Европы
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Лента
новостей
Жители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал ратификацию Россией Парижского соглашения прекрасной новостью
Здание Международного суда ООН в Гааге
Представители России назвали пять ошибок гаагского трибунала по делу ЮКОСа
Рабочие восстанавливают линию электропередач в Углегорске, Донецкая область
В ДНР реконструировали ЛЭП, связывающую энергосистемы республики и России
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Российские рубли
Власти объяснили рост зарплат в Костромской области
На территории завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине
Пакистан заявил о возможности импорта российского СПГ
Александр Друзь
Бер назвал решение вернуть Друзя в "Что? Где? Когда?" позорным
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
В ДНР прокомментировали заявление Киева о статусе Донбасса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
19:11Шестун обратился в КС из-за недопуска до выборов
19:08В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
19:06На севере Москвы потушили пожар в ангаре
19:04Телеканал NewsOne попросил ООН защитить свободу слова на Украине
19:03Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
19:00Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию в республике
18:55На севере Москвы локализовали пожар в ангаре
18:54Путин планирует принять участие в заседании ВЕЭС в Ереване
18:52В ЛНР заявили об одном обстреле в Донбассе за сутки
18:51В Ставрополе детский магазин убрал из продажи фигурки Усамы бен Ладена
18:50В Челябинске трех человек госпитализировали после ДТП с двумя маршрутками
Лента новостейМолния