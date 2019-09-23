Госбюро Украины назвало статус Парубия в деле о событиях 2014 года в Одессе

"Действительно, есть уголовное производство (дело - ред.), которое зарегистрировано на основании заявления Андрея Портнова. Но это не производство против Парубия, это производство, зарегистрированное на основании заявления Портнова. В рамках досудебного расследования проверяются факты, изложенные в заявлении", - цитирует Иванову агентство УНИАН .

Иванова добавила, что не может сказать, будут ли вызывать Парубия на допрос. "Сейчас проверяется информация, изложенная в заявлении Портнова", - отметила она.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.