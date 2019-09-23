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РИА Новости

Украина намерена инициировать переговоры по морской границе с Россией

18:45 23.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Керченский пролив с набережной в Керчи
Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи. Архивное фото
КИЕВ, 23 сен – РИА Новости. Украинское государственное учреждение "Госгидрография" предлагает инициировать переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и РФ, сообщается на сайте ведомства.
"В 2003 году между Украиной и Российской Федерацией заключен договор о российско-украинской государственной границе… Но, к сожалению, этим договором морские границы установлены не были. Поэтому "Госгидрография" предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, без установления морской границы с РФ Украина никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах моря, реализовывать права в пределах морской зоны, а также легально использовать морские природные ресурсы.
Ранее "Госгидрография" сообщила, что инициирует создание морского режимного района вокруг Крыма, чтобы полностью перекрыть заход во все порты полуострова иностранных и частично российских судов.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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