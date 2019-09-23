ФАС и ЦБ будут вместе бороться с инсайдом и манипулированием рынком

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба и ЦБ РФ создают межведомственную рабочую группу, которая будет бороться с незаконным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком, сообщается на сайте службы.

"Ведомства подписали совместный приказ о создании межведомственной рабочей группы в целях повышения эффективности деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

От ФАС в состав группы вошли начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Дмитрий Махонин, заместитель начальника управления по борьбе с картелями Антон Тесленко и замначальника управления контроля финансовых рынков Александр Разин. Возглавит группу начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. Представители ЦБ в группе не уточняются.