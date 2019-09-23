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РИА Новости

ФАС и ЦБ будут вместе бороться с инсайдом и манипулированием рынком

18:36 23.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба и ЦБ РФ создают межведомственную рабочую группу, которая будет бороться с незаконным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком, сообщается на сайте службы.
"Ведомства подписали совместный приказ о создании межведомственной рабочей группы в целях повышения эффективности деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.
От ФАС в состав группы вошли начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Дмитрий Махонин, заместитель начальника управления по борьбе с картелями Антон Тесленко и замначальника управления контроля финансовых рынков Александр Разин. Возглавит группу начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. Представители ЦБ в группе не уточняются.
"Различные антиконкурентные практики и практики манипулирования рынком постоянно видоизменяются и совершенствуются. В этой связи налаживание эффективного взаимодействия между ведомствами на сегодняшний день является одним из эффективных способов противодействия подобному поведению хозяйствующих субъектов. Одной из основных задач рабочей группы станет осуществление взаимного обмена информацией и опытом, который наработан ведомствами по предупреждению, выявлению и пресечений различных правонарушений", - приводятся в сообщении слова Тенишева.
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