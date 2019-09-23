В Челябинской области проверят станцию скорой, где жалуются на зарплату

Как сообщает местный информпортал 74.ru, заведующая медчасти Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи после их жалоб на низкую заработную плату. Об этом рассказал водитель скорой помощи Сергей Павлов, уточняет издание. Поясняется, что всех работников скорой помощи собрали на планерке и заведующая кричала на них из-за того, что сотрудники 19 сентября написали жалобу на имя главврача с просьбой объяснить отмену стимулирующих выплат, также уточняется, что теперь общая зарплата работников составляет около 15 тысяч рублей.