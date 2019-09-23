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РИА Новости

В Челябинской области проверят станцию скорой, где жалуются на зарплату

18:11 23.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 сен – РИА Новости. Минздрав Челябинской области проверит станцию скорой помощи в Саткинском районе, где врачи написали жалобы в связи с низкой заработной платой, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минздрава региона.
Как сообщает местный информпортал 74.ru, заведующая медчасти Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи после их жалоб на низкую заработную плату. Об этом рассказал водитель скорой помощи Сергей Павлов, уточняет издание. Поясняется, что всех работников скорой помощи собрали на планерке и заведующая кричала на них из-за того, что сотрудники 19 сентября написали жалобу на имя главврача с просьбой объяснить отмену стимулирующих выплат, также уточняется, что теперь общая зарплата работников составляет около 15 тысяч рублей.
"В министерстве здравоохранения региона принято решение направить рабочую группу на станцию скорой помощи в Сатку для урегулирования конфликта и разъяснения сотрудникам станции изменений в начислении заработной платы", - сказала собеседница агентства.
Более подробная информация появится позднее, добавила она.
Ранее в регионе пять сотрудников станции скорой помощи в селе Октябрьское написали заявление на увольнение. Как сообщал минздрав региона, работодатель принял меры по урегулированию конфликта и согласованию с работниками их требований. По результатам переговоров главного врача с сотрудниками подписано одно заявление на увольнение, с остальными переговоры продолжаются, их заявления лежат.
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