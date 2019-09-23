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РИА Новости

Бер назвал решение вернуть Друзя в "Что? Где? Когда?" позорным

17:50 23.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкАлександр Друзь
Александр Друзь
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Бывший главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале Илья Бер прокомментировал возрващение Александра Друзя в "Что? Где? Когда?".
Ранее на сайте программы появилось сообщение о возвращении магистра в клуб.
Александр Друзь
16:24РИА Новости
Первый канал прокомментировал возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?"
"Мне про это известно уже. То, что телекомпания всячески пыталась это осуществить (вернуть Друзя, - Прим. ред.) и раньше, я знаю", — цитирует его РБК.
Бер назвал решение "позорным в отношении телекомпании "Игра ТВ". При этом он подчеркнул, что пока бывший знаток возвращается только в качестве зрителя в зале. Он посоветовал не допускать его к игре с точки зрения репутации шоу.

Скандал с подкупом

В начале года главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа и предложил правлению Международной ассоциации клубов принять решение о его дисквалификации в качестве игрока.
Телеведущий Дмитрий Дибров
12 февраля, 17:58РИА Новости
Дибров прокомментировал обвинения против Друзя в попытке подкупа
Он заявил, что перед съемками передачи Друзь попросил дать ему список всех вопросов с ответами. Магистр, в свою очередь, заявил, что аферу ему предложил сам Бер, а он лишь хотел проверить, насколько далеко тот готов зайти. Друзь отметил, что его напарник по игре Виктор Сиднев знал об этом, и они не намеревались выигрывать нечестным путем.
В результате скандала Первый канал отстранил и Друзя, и Бера от участия в программах на неопределенный срок, а сам Друзь позже извинился за репутационный ущерб, причиненный игре.
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Шоу-бизнесАлександр ДрузьПервый канал (телеканал)Виктор СидневИлья БерОбщество
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