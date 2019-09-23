Бер назвал решение вернуть Друзя в "Что? Где? Когда?" позорным

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Бывший главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале Илья Бер прокомментировал возрващение Александра Друзя в "Что? Где? Когда?".

Ранее на сайте программы появилось сообщение о возвращении магистра в клуб.

"Мне про это известно уже. То, что телекомпания всячески пыталась это осуществить (вернуть Друзя, - Прим. ред.) и раньше, я знаю", — цитирует его РБК.

Бер назвал решение "позорным в отношении телекомпании "Игра ТВ". При этом он подчеркнул, что пока бывший знаток возвращается только в качестве зрителя в зале. Он посоветовал не допускать его к игре с точки зрения репутации шоу.

Скандал с подкупом

В начале года главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа и предложил правлению Международной ассоциации клубов принять решение о его дисквалификации в качестве игрока.

Он заявил, что перед съемками передачи Друзь попросил дать ему список всех вопросов с ответами. Магистр, в свою очередь, заявил, что аферу ему предложил сам Бер, а он лишь хотел проверить, насколько далеко тот готов зайти. Друзь отметил, что его напарник по игре Виктор Сиднев знал об этом, и они не намеревались выигрывать нечестным путем.