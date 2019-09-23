В Крым прибыли четверо потомков Айвазовского из Австралии

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Четверо потомков известного художника-мариниста Ивана Айвазовского, проживающие в Австралии, прибыли в Крым, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Симферополь".

"В Крыму они планируют принять участие в традиционном бале в Феодосийской картинной галерее, искупаться в Черном море и посетить друзей", - говорится в сообщении.

В частности, прапраправнучки Айвазовского Аманда Роджерс и Люси Энн Бастекки приехали в Крым со своими дочерями Джорджией и Фредерикой. Джорджия Лоу - профессиональная арфистка, которая выступает в Сиднейском симфоническом оркестре. Планируется, что 29 сентября она даст сольный концерт в Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского.

"После прилета потомкам Айвазовского провели небольшую экскурсию по терминалу и вручили сувениры с символикой аэропорта, которому в этом году присвоили имя великого художника-мариниста", - отметили в пресс-службе авиаузла.

Иван Константинович Айвазовский (1817 - 1900) – великий русский художник-маринист, родился и жил в Феодосии, где основал картинную галерею, в которой сейчас хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника, а также полотна его учеников и последователей. Художник умер и похоронен в Феодосии.