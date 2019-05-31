Путин присвоил аэропорту Симферополя имя Айвазовского

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Симферополя имя художника-мариниста Ивана Айвазовского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю присвоить имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, следующим аэропортам:... международному аэропорту Симферополь - имя И.К. Айвазовского", - говорится в документе.
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Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 31 мая.