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РИА Новости

Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

17:44 23.09.2019 (обновлено: 19:26 23.09.2019)
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© РИА Новости / Доминик БутенЗдание Совета Европы
Здание Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
Здание Совета Европы . Архивное фото
КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
Как сказано в заявлении, которое цитирует в Facebook глава делегации Лиза Ясько, Киев не будет подавать документы для участия в осенней сессии, которая должна пройти с 30 сентября по 4 октября.
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"Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", — говорится в заявлении.
В документе отмечается, что украинские делегаты будут вести консультации с партнерами по ассамблее, чтобы найти общие подходы, позволяющие вернуть "ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе".
Украинская делегация призвала провести расширенные консультации относительно последствий возвращения России в ПАСЕ.
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Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году, после присоединения Крыма, делегацию от Москвы лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплат взносов в бюджет ассамблеи.
В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. Киев пытался этому помешать.
Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России полномочий в ассамблее. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.
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Жаль, но атмосфера дискуссий на пленарных заседаниях и в рабочих органах ПАСН будет, несомненно, чище!
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