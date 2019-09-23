Посольство на Кипре подтвердило гибель российского туриста в Протарасе

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Посольство России на Кипре подтвердило факт гибели в воскресенье российского гражданина, отдыхавшего в Протарасе.
В воскресенье СМИ сообщили, что турист из России утонул в море на пляже Протарас на Кипре. По информации телеканала Sigma, это третий за день случай смерти в море. В то же воскресенье утонул в море на оккупированных территориях грек-киприот, а в Айя-Напе - 80-летний турист из Австрии.
"Посольство России на Кипре с прискорбием подтверждает факт гибели 22 сентября российского гражданина 1954 года рождения, отдыхавшего в городе Протарасе. Сотрудники консульского отдела посольства находятся в контакте с полицией Кипра, родственниками нашего соотечественника, а также сотрудниками страховой компании", - говорится в сообщении российской дипмиссии на странице в Facebook.
Отмечается, что принимаются все необходимые меры для транспортировки тела на родину.
"Выражаем свои искренние соболезнования родственникам и близким погибшего", - добавили в посольстве.