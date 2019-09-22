На Кипре утонул российский турист

По информации полиции, 67-летнего мужчину достали без чувств из воды спасатели и оказали первую помощь. На машине скорой помощи его перевезли в больницу, где врачи констатировали смерть.

На Кипре это третий за день случай смерти на воде. Ранее в воскресенье утонул в море на оккупированных территориях грек-киприот, а в Айя-Напе — 80-летний турист из Австрии, сообщает телеканал.