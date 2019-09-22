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РИА Новости

На Кипре утонул российский турист

23:32 22.09.2019 (обновлено: 10:16 23.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы на берегу Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Туристы на берегу Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Туристы на берегу Средиземного моря в городе Протарас на Кипре. Архивное фото
АФИНЫ, 22 сен — РИА Новости. Турист из России утонул в море на пляже Протарас на Кипре, сообщает телеканал Sigma.
ЧП произошло около пяти часов вечера (время совпадает с московским).
По информации полиции, 67-летнего мужчину достали без чувств из воды спасатели и оказали первую помощь. На машине скорой помощи его перевезли в больницу, где врачи констатировали смерть.
Причины гибели россиянина устанавливаются.
На Кипре это третий за день случай смерти на воде. Ранее в воскресенье утонул в море на оккупированных территориях грек-киприот, а в Айя-Напе — 80-летний турист из Австрии, сообщает телеканал.
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