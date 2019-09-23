Британские лейбористы выступили за сохранение членства страны в ЕС

ЛОНДОН, 23 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские лейбористы окончательно определились с позицией партии по Brexit, теперь они призывают к сохранению членства страны в Евросоюзе. О намерении поддержать кампанию за единство с ЕС заявила в понедельник "теневой" министр иностранных дел Эмили Торнберри.

Ранее руководство Лейбористской партии выступало за Brexit, так как, по словам лидера оппозиции Джереми Корбина, следовало "уважать волю народа", высказавшегося на референдуме за выход из ЕС. Недовольство у оппозиции вызывали лишь условия соглашения с Брюсселем. Однако после того, как правительству консерваторов не удалось провести через парламент текст соглашения о сделке с ЕС и вслед за ростом общего недовольства Brexit лейбористы сменили позицию, Корбин стал говорить о необходимости проведения повторного референдума.

"С вашей поддержкой и вашими напутствиями, которые мы получили здесь сегодня, я уверена, мы должны день и ночь делать все, чтобы сохранить Британию в составе Евросоюза", - сказала Торнберрри, выступая на ежегодной партийной конференции.

Она повторила требование лидера партии о том, что текст соглашения о выходе из ЕС следует вынести на всеобщее голосование.

"Мы должны сражаться все эти дни до 31 октября (даты Brexit) и после, чтобы любые условия выхода, от любого правительства, были вынесены на всеобщее голосование. Последнее слово (по условиям Brexit) должен сказать народ. И такое голосование должно предусматривать возможность высказаться за сохранение членства в Евросоюзе. Я буду призывать к сохранению членства", - сказала Торнберри.