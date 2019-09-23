Премьер Украины призвал Японию инвестировать в Чернобыльскую зону

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Украина планирует инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения и призывает Японию стать партнером в этом вопросе, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с японской делегацией.

"Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к важности вопроса безопасности атомных электростанций", - цитирует пресс-служба кабмина Гончарука.

По данным пресс-службы, глава японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Мори также выразил надежду, что эта встреча станет началом совместной деятельности в сфере энергетики.

Во время встречи также обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий. По мнению Мори, именно вектор IT может стать толчком для развития Украины.