Премьер Украины призвал Японию инвестировать в Чернобыльскую зону

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Украина планирует инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения и призывает Японию стать партнером в этом вопросе, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с японской делегацией.
"Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к важности вопроса безопасности атомных электростанций", - цитирует пресс-служба кабмина Гончарука.
По данным пресс-службы, глава японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Мори также выразил надежду, что эта встреча станет началом совместной деятельности в сфере энергетики.
Во время встречи также обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий. По мнению Мори, именно вектор IT может стать толчком для развития Украины.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.