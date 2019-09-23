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РИА Новости

Премьер Украины призвал Японию инвестировать в Чернобыльскую зону

17:10 23.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаброшенный Дворец культуры "Энергетик" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Заброшенный Дворец культуры Энергетик на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Украина планирует инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения и призывает Японию стать партнером в этом вопросе, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с японской делегацией.
"Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к важности вопроса безопасности атомных электростанций", - цитирует пресс-служба кабмина Гончарука.
По данным пресс-службы, глава японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Мори также выразил надежду, что эта встреча станет началом совместной деятельности в сфере энергетики.
Во время встречи также обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий. По мнению Мори, именно вектор IT может стать толчком для развития Украины.
Город Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС
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Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Алексей ГончарукЧернобыльская АЭСЯпонияУкраинаВ мире
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