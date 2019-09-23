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РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Парижское соглашение не требует одобрения Госдумы

17:06 23.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Парижское соглашение не требует изменения российского законодательства и не влечет финансовых обязательств, а потому не должно выноситься на обсуждение Госдумы, заявил журналистам директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату, минуя процедуру вынесения этого вопроса на обсуждение в Государственной думе.
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Парижское соглашение по климату
"Присоединение произошло по распоряжению правительства России, и это легитимная процедура, поскольку само соглашение является рамочным и не требует изменений российского законодательства. В Парижском соглашении есть статья 20, которая позволяет странам становиться полноправными участниками международного договора тем правовым способом, который предусмотрен их законодательством. У России есть федеральный закон о международных договорах, где говорится, что если международное соглашение не влечет финансовых обязательств и не требует изменения законодательства, то оно не требует ратификации через парламент страны, а достаточно распоряжения правительства", - сообщил Кокорин.
Он отметил, что ранее США присоединились к Парижскому соглашению таким же образом, поскольку оно не является финансово-экономическим.
Эксперт уточнил, что РФ, согласно Парижскому соглашению, станет добровольным донором и будет, по мере возможности, оказывать финансовую помощь уязвимым развивающимся странам в приемлемом для себя объеме.
"Есть страны, которые являются обязательными донорами, есть те, кто является получателями финансовой помощи. Поскольку Соединенные Штаты являются обязательным донором, это дало Дональду Трампу повод выйти из соглашения. Однако, по условиям договора, США останутся в нем до конца 2020 года", - разъяснил Кокорин.
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Эксперт добавил, что из крупных стран только Турция не подписала еще Парижское соглашение, так как не добилась включения в список стран, которые могут получить финансовую помощь.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
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