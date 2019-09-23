Свадьба британца сорвалась из-за банкротства туроператора Thomas Cook

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Свадьба британца по имени Томас Кук сорвалась из-за банкротства британской туристической компании Thomas Cook, сообщает портал Свадьба британца по имени Томас Кук сорвалась из-за банкротства британской туристической компании Thomas Cook, сообщает портал Nottinghamshire Live.

По данным портала, 29-летний мужчина из британского города Хакнолл и его девушка Амелия Бинч прилетели на греческий остров Родос 18 сентября и собирались пожениться в отеле Lindos Princess 27 сентября. Пара забронировала свадебный тур у компании Thomas Cook.

Портал добавляет, что гости должны вылететь в ближайшие дни. Куку и его супруге сказали, что свадьба может не состояться, потому что тур компании включал свадебную церемонию, цветы, торт, украшения и развлекательную программу. Они должны были вернуться домой 3 октября, но им сказали быть готовыми к вылету в любой день.

"Thomas Cook пообещал сделать нам сюрприз на нашей свадьбе из-за моего имени, но это не тот сюрприз, которого мы ожидали", - приводит портал слова жениха.

По его словам, на свадьбу должны были приехать более 30 друзей и членов семьи, половина из них до сих пор не вылетела, шафер все еще находится в Англии.

"Я планировал это два года, и теперь все пошло насмарку. Мы за все заплатили. Все идет прахом. Мы не знаем, что мы можем сделать", - добавил Кук.

Жених и невеста потратили на поездку около 10 тысяч фунтов стерлингов (около 12 тысяч долларов США). Мужчина и его возлюбленная были вместе 12 лет. Они выбрали Родос, потому что хотели пожениться за границей, а проведение свадьбы на этом острове стоит дешевле, чем в Великобритании.

"Это ужасно... Не ждешь, что это может произойти с такой компанией. Поэтому мы и забронировали (тур - ред.) у них. А теперь это обойдется нам дороже", - поделилась чувствами невеста.