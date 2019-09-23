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РИА Новости

Свадьба британца сорвалась из-за банкротства туроператора Thomas Cook

16:54 23.09.2019 (обновлено: 18:32 23.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска туроператора Thomas Cook на здании в Москве
Вывеска туроператора Thomas Cook на здании в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вывеска туроператора Thomas Cook на здании в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Свадьба британца по имени Томас Кук сорвалась из-за банкротства британской туристической компании Thomas Cook, сообщает портал Nottinghamshire Live.
По данным портала, 29-летний мужчина из британского города Хакнолл и его девушка Амелия Бинч прилетели на греческий остров Родос 18 сентября и собирались пожениться в отеле Lindos Princess 27 сентября. Пара забронировала свадебный тур у компании Thomas Cook.
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Портал добавляет, что гости должны вылететь в ближайшие дни. Куку и его супруге сказали, что свадьба может не состояться, потому что тур компании включал свадебную церемонию, цветы, торт, украшения и развлекательную программу. Они должны были вернуться домой 3 октября, но им сказали быть готовыми к вылету в любой день.
"Thomas Cook пообещал сделать нам сюрприз на нашей свадьбе из-за моего имени, но это не тот сюрприз, которого мы ожидали", - приводит портал слова жениха.
По его словам, на свадьбу должны были приехать более 30 друзей и членов семьи, половина из них до сих пор не вылетела, шафер все еще находится в Англии.
Вывеска туроператора Thomas Cook на здании в Москве
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"Я планировал это два года, и теперь все пошло насмарку. Мы за все заплатили. Все идет прахом. Мы не знаем, что мы можем сделать", - добавил Кук.
Жених и невеста потратили на поездку около 10 тысяч фунтов стерлингов (около 12 тысяч долларов США). Мужчина и его возлюбленная были вместе 12 лет. Они выбрали Родос, потому что хотели пожениться за границей, а проведение свадьбы на этом острове стоит дешевле, чем в Великобритании.
"Это ужасно... Не ждешь, что это может произойти с такой компанией. Поэтому мы и забронировали (тур - ред.) у них. А теперь это обойдется нам дороже", - поделилась чувствами невеста.
Старейшая в мире британская туристическая компания Thomas Cook объявила в понедельник о принудительной ликвидации и ожидает возвращения на родину своих британских клиентов. Это возвращение может стать крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время. До последнего момента компания, давно уже испытывавшая проблемы с обслуживанием кредитов, обсуждала условия реструктуризации долгов с основным акционером Fosun Tourism Group и кредиторами, с тем чтобы закрыть "дыру" в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, однако переговоры провалились.
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