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РИА Новости

СПЧ попросил прокурора Москвы отменить приговоры Котову и Устинову

16:49 23.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) попросил прокурора Москвы Дениса Попова обратить внимание на уголовные дела в отношении задержанных на несогласованных акциях в столице программиста Константина Котова и актера Павла Устинова, а также отменить вынесенные им приговоры.
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека просит прокурора Москвы Дениса Попова обратить личное внимание на уголовные дела в отношении задержанных на митингах в Москве Константина Котова и Павла Устинова", - говорится в сообщении на сайте СПЧ.
Как указано в документе, в случае с задержанием Котова и Устинова реальность угрозы общественной безопасности вызывает серьезные сомнения. По утверждению СПЧ, Тверской суд "исключил состязательность в данном судебном процессе, отказавшись рассматривать видеоматериалы, полностью опровергающие позицию стороны обвинения".
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"В то же время эти материалы являются на сегодняшний день общеизвестными, они изучаются и активно обсуждаются огромной аудиторией русскоязычного сегмента сети Интернет, вызывая обоснованное возмущение вынесенными судебными решениями. Тем самым авторитету правовой системы России наносится серьезный ущерб", - заявляют члены СПЧ.
В сообщении также говорится, что Совет приветствует инициативу органов прокуратуры по изменению меры пресечения Устинову, "однако считает ее недостаточной, поскольку в данном случае речь должна идти об отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности". В этой связи обвинительный приговор Устинову, по мнению СПЧ, подлежит отмене.
Устинов 5 августа был арестован на два месяца за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. В начале сентября срок содержания в СИЗО был продлен на время судебного следствия. Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил его к 3,5 годам колонии, после чего за Устинова вступился ряд российских актеров и публичных лиц. Мосгорсуд 20 сентября отпустил его под подписку о невыезде, а 26 сентября будет рассмотрена просьба Генпрокуратуры об изменении приговора на не связанное с реальным лишением свободы.
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"Аналогично, обвинительный приговор Котову, по нашему мнению, подлежит отмене, как противоречащий конституционному смыслу статьи 212.1 УК РФ, установленному Конституционным судом РФ. Совет просит вас обратить личное внимание на данные уголовные дела и учесть нашу позицию при формировании процессуальной позиции прокуратуры города Москвы в апелляционной инстанции", - сообщается в письме.
Дело Котова слушалась три дня. За это время были допрошены 18 свидетелей, просмотрены видеозаписи с акций, в которых участвовал Котов. Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов.
Несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела, заявляет прокуратура. Это случилось после несанкционированного шествия, которое предприняли некоторые участники согласованной акции в центре Москвы 10 августа. Сам Котов виновным себя не считает.
До него указанная статья УК РФ уже применялась несколько раз, единственным осужденным по ней пока является Ильдар Дадин, получивший 2,5 года колонии. Но впоследствии Верховный суд этот приговор отменил.
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