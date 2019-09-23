Проектировщики рассказали, как синхротрон СКИФ поможет "оборонке"

НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Делегация Минобороны РФ ознакомилась с возможностями проекта создания в Новосибирске синхротрона СКИФ, который позволит создавать новые материалы для оборонной промышленности, сообщает в понедельник пресс-служба проектного офиса ЦПК "СКИФ".

В сообщении поясняется, что с возможностями Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") ознакомилась делегация из Национального центра управления обороной Российской Федерации (НЦУО РФ).

"СКИФ" позволит создавать новые материалы для оборонной промышленности, решать задачи в области информационной безопасности и проводить исследования, связанные с быстропротекающими процессами, в том числе при исследовании параметров взрывной волны и моделировании реакции компонентов взрывчатых составов на ее параметры", - говорится в сообщении.

Руководитель проектного офиса СКИФа Яков Ракшун отметил, что в центре планируется создать инфраструктуру специального доступа, которая будет связана с исследованием быстропротекающих взрывных процессов и изучением объектов высокой степени биологической опасности. В частности, в связи с этим синхротрон расположится в наукограде Кольцово, рядом с государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Кроме того, синхротронное излучение необходимо для синтеза и тестирования материалов, предназначенных для применения в экстремальных условиях, создания микроустройств различного назначения, оптимизации топливных составов. Еще одно возможное направление сотрудничества — информационная безопасность.

"По итогам визита принято решение о дальнейшей проработке предложений по созданию собственной исследовательской станции для Минобороны РФ во второй очереди реализации проекта", - сообщили в проектном офисе ЦКП "СКИФ".