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РИА Новости

Проектировщики рассказали, как синхротрон СКИФ поможет "оборонке"

16:47 23.09.2019 (обновлено: 16:51 23.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБиотехнопарк "Кольцово" в Новосибирской области
Биотехнопарк Кольцово в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Биотехнопарк "Кольцово" в Новосибирской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Делегация Минобороны РФ ознакомилась с возможностями проекта создания в Новосибирске синхротрона СКИФ, который позволит создавать новые материалы для оборонной промышленности, сообщает в понедельник пресс-служба проектного офиса ЦПК "СКИФ".
В сообщении поясняется, что с возможностями Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") ознакомилась делегация из Национального центра управления обороной Российской Федерации (НЦУО РФ).
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"СКИФ" позволит создавать новые материалы для оборонной промышленности, решать задачи в области информационной безопасности и проводить исследования, связанные с быстропротекающими процессами, в том числе при исследовании параметров взрывной волны и моделировании реакции компонентов взрывчатых составов на ее параметры", - говорится в сообщении.
Руководитель проектного офиса СКИФа Яков Ракшун отметил, что в центре планируется создать инфраструктуру специального доступа, которая будет связана с исследованием быстропротекающих взрывных процессов и изучением объектов высокой степени биологической опасности. В частности, в связи с этим синхротрон расположится в наукограде Кольцово, рядом с государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Кроме того, синхротронное излучение необходимо для синтеза и тестирования материалов, предназначенных для применения в экстремальных условиях, создания микроустройств различного назначения, оптимизации топливных составов. Еще одно возможное направление сотрудничества — информационная безопасность.
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"По итогам визита принято решение о дальнейшей проработке предложений по созданию собственной исследовательской станции для Минобороны РФ во второй очереди реализации проекта", - сообщили в проектном офисе ЦКП "СКИФ".
Синхротрон СКИФ относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии, а также многих других. Реализация проекта СКИФ в Новосибирске ведется в соответствии с поручением президента РФ по итогам встречи с учеными СО РАН в феврале 2018 года и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0". Центр коллективного пользования "СКИФ" будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 2024 год, ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 миллиарда рублей.
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Российская академия наукНовосибирскРИА Наука
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