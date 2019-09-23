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РИА Новости

В МИД объяснили, как по Каспийской конвенции определяются морские границы

16:10 23.09.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкНефтяные вышки на Каспии. Архивное фото
Нефтяные вышки на Каспии. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря уточняет пределы распространения суверенитета, суверенных прав, а также юрисдикции прибрежных государств на Каспии, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.
Госдума 19 сентября ратифицировала конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сенаторы планируют ратифицировать конвенцию на заседании 25 сентября.
"Закрывается (благодаря конвенции - ред.) вопрос о суверенитете прибрежных государств в акватории Каспийского моря: он распространяется на территориальные воды шириной 15 морских миль, равно как на дно, недра и воздушное пространство в этих пределах. Внешние границы территориальных вод становятся государственной границей. За ней суда под флагами сторон пользуются свободой мореплавания. Судам, которые осуществляют перевозку грузов, пассажиров, багажа, буксировку, а также спасательные операции, предоставляется национальный режим в отношении доступа в порты, погрузки и выгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, уплаты корабельных и других портовых сборов и использования соответствующих услуг", - сообщил Братчиков, выступая в Совете Федерации.
По его словам, порядок и условия прохода военных кораблей через территориальные воды сторон определяется на основе соглашений между государством флага и прибрежного государства, а в случае отсутствия таких соглашений - на основе законодательства прибрежного государства. Также закрепляется методика разграничения дна и недр Каспия для целей гидропользования и другой хозяйственно-экономической деятельности, которые должны осуществляться на основе договоренностей сопредельных государств, то есть в двух- и трёхстороннем формате. Кроме того, конвенция устанавливает рыболовную зону шириной 10 морских миль, которая примыкает к территориальным водам - в ней прибрежные государства обладают исключительным правом на осуществление промысла водных биоресурсов, заключил он.
Побережье Каспийского моря в Каспийске
19 сентября, 15:29РИА Новости
Россия рассчитывает, что Иран ратифицирует Каспийскую конвенцию в 2020 году
Главы стран Каспийской пятерки в августе 2018 года подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась более 20 лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.
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Игорь БратчиковМИД РФСовет Федерации РФГосдума РФРоссияВ мире
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