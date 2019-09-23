В МИД объяснили, как по Каспийской конвенции определяются морские границы

"Закрывается (благодаря конвенции - ред.) вопрос о суверенитете прибрежных государств в акватории Каспийского моря: он распространяется на территориальные воды шириной 15 морских миль, равно как на дно, недра и воздушное пространство в этих пределах. Внешние границы территориальных вод становятся государственной границей. За ней суда под флагами сторон пользуются свободой мореплавания. Судам, которые осуществляют перевозку грузов, пассажиров, багажа, буксировку, а также спасательные операции, предоставляется национальный режим в отношении доступа в порты, погрузки и выгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, уплаты корабельных и других портовых сборов и использования соответствующих услуг", - сообщил Братчиков, выступая в Совете Федерации.

По его словам, порядок и условия прохода военных кораблей через территориальные воды сторон определяется на основе соглашений между государством флага и прибрежного государства, а в случае отсутствия таких соглашений - на основе законодательства прибрежного государства. Также закрепляется методика разграничения дна и недр Каспия для целей гидропользования и другой хозяйственно-экономической деятельности, которые должны осуществляться на основе договоренностей сопредельных государств, то есть в двух- и трёхстороннем формате. Кроме того, конвенция устанавливает рыболовную зону шириной 10 морских миль, которая примыкает к территориальным водам - в ней прибрежные государства обладают исключительным правом на осуществление промысла водных биоресурсов, заключил он.