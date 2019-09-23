Украину в НАТО не ждут, заявили в партии Зеленского

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украине необходимо пересмотреть идею о вступлении в НАТО, так как в альянсе страну явно не ждут. Об этом сообщила в интервью телеканалу Украине необходимо пересмотреть идею о вступлении в НАТО, так как в альянсе страну явно не ждут. Об этом сообщила в интервью телеканалу "112" депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Нас там не ждут. Скорее, Грузию возьмут. <…> Об Украине вообще не стоит вопрос", — заявила она.

Депутат также отметила, что всегда была сторонником Финляндии, которая поддерживает отношения с альянсом, не вступая в него.

"Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны альянса, к примеру Австрия или Венгрия. Но они заявляют: мы даже в конституции это не будем закреплять, мы не хотим проблем с Россией", — добавила она.