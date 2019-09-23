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РИА Новости

Украина прекратила пропуск автомобилей в Крым на одном из погранпунктов

15:47 23.09.2019 (обновлено: 15:51 23.09.2019)
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© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили на границе Украины и Крыма у пограничного пункта Каланчак
Грузовые автомобили на границе Украины и Крыма у пограничного пункта Каланчак
© РИА Новости / Денис Петров
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Грузовые автомобили на границе Украины и Крыма у пограничного пункта Каланчак. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Украина прекратила пропуск транспортных средств в Крым на одном из трех пунктов пропуска на российско-украинском участке границы, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
Ранее пограничная служба Украины сообщала о планах начать ремонтные работы на пунктах пропуска "Чонгар" и "Каланчак".
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"Украинский контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак", расположенный напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска "Армянск", в одностороннем порядке прекратил пропуск автомобильных транспортных средств через государственную границу", - говорится в сообщении. Движение прекращено около 8 утра в понедельник. В связи с этим пропуск через госграницу Российской Федерации в указанном участке на данный момент осуществляется только на пешеходном направлении.
Крымские пограничники рекомендовали лицам, планирующим поездки за границу автотранспортом, учитывать сложившуюся ситуацию и следовать через двухсторонний автомобильный пункт пропуска "Перекоп" и многосторонний автомобильный пункт пропуска "Джанкой".
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"Важно понимать, что пункт пропуска "Перекоп" предназначен для пересечения границы только гражданами России и Украины. Граждане третьих стран в данный момент могут проследовать пешим порядком или на транспортном средстве через пункт пропуска "Джанкой" и только пешим через пункт пропуска "Армянск", - пояснили в ведомстве. По данным пограничников, за предыдущие сутки границу пересекли порядка 9 тысяч граждан и более 1,4 тысячи транспортных средств, половина из которых - через пункт пропуска "Армянск".
"В настоящее время скопления транспортных средств в пунктах пропуска "Перекоп" и "Джанкой" не наблюдается. В случае их появления будут направлены резервы для увеличения пропускной способности и снижения общего времени нахождения в пункте пропуска", - добавили в ведомстве.
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