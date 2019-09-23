Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста Устинова

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник снял с рассмотрения жалобу на продление ареста актера Павла Устинова, который в пятницу вышел из СИЗО под подписку о невыезде, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Устинов 5 августа был арестован на два месяца за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. В начале сентября срок содержания в СИЗО был продлен на время судебного следствия. Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил его к 3,5 года колонии, после чего за Устинова вступился ряд российских актеров и публичных лиц. Мосгорсуд 20 сентября отпустил его под подписку о невыезде, а 26 сентября будет рассмотрена просьба Генпрокуратуры об изменении приговора на не связанное с реальным лишением свободы.