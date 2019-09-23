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РИА Новости

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста Устинова

15:46 23.09.2019 (обновлено: 16:45 23.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПавел Устинов в суде
Павел Устинов в суде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Павел Устинов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник снял с рассмотрения жалобу на продление ареста актера Павла Устинова, который в пятницу вышел из СИЗО под подписку о невыезде, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Устинов 5 августа был арестован на два месяца за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. В начале сентября срок содержания в СИЗО был продлен на время судебного следствия. Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил его к 3,5 года колонии, после чего за Устинова вступился ряд российских актеров и публичных лиц. Мосгорсуд 20 сентября отпустил его под подписку о невыезде, а 26 сентября будет рассмотрена просьба Генпрокуратуры об изменении приговора на не связанное с реальным лишением свободы.
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На заседании присутствовал лишь прокурор, а Устинов и его адвокат в суд не явились. "Апелляционная жалоба отозвана адвокатом Назаровым. <...> Суд постановил прекратить апелляционное производство", — огласила решение судья.
По версии следствия, сотрудник Росгвардии получил вывих плеча при задержании Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Рассматривая дело, суд не стал приобщать к делу видеоматериалы, представленные защитой.
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновГенеральная прокуратура РФМосковский городской судМоскваПроисшествия
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