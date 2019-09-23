Путин приветствовал гостей Международного слета друзей заповедных островов

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного слета друзей заповедных островов, отметив, что он способствует сбережению природного и культурного достояния России, соответствующее приветствие опубликовано на сайте Президент Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного слета друзей заповедных островов, отметив, что он способствует сбережению природного и культурного достояния России, соответствующее приветствие опубликовано на сайте Кремля

"Дорогие друзья! Приветствую вас и поздравляю с открытием Международного слета друзей заповедных островов", — сказал президент.

Он отметил, что на слете собрались волонтеры, педагоги, работники заповедников и парков, представители бизнеса, эксперты, а также школьники и студенты. "Именно по их инициативе родилось добровольческое движение, цель которого — содействие развитию особо охраняемых природных территорий, сбережение нашего природного и культурного достояния", — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что проявление активной гражданской позиции, стремление помочь своей стране полезными делами заслуживает большого уважения.

Президент добавил, что сегодня организация друзей заповедных островов объединяет свыше миллиона человек, а также выразил уверенность, что этот уникальный проект продолжит расширять горизонты, вовлекать новых единомышленников из разных уголков Земли и воплощать яркие просветительские, гуманитарные программы.