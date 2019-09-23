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РИА Новости

Китай выступил против внешнего вмешательства в дела Ирака

15:32 23.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Председатель КНР Си Цзиньпин
 Председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. Китай полностью поддерживает правительство Ирака в усилиях по обеспечению национальной стабильности и защите суверенитета, Пекин выступает против любого внешнего вмешательства в дела страны, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
Китайский лидер и премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди провели встречу в рамках официального визита главы иракского правительства в Пекин.
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"Китай всецело поддерживает правительство Ирака в усилиях по обеспечению независимости, государственного суверенитета, единства и территориальной целостности, Пекин выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Ирака", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он выразил готовность активно развивать двусторонние отношения с Ираком и продвигать стратегическое партнерство Пекина и Багдада на новый уровень. Си Цзиньпин также отметил важность наращивания взаимодействия с Ираком в рамках проектов инициативы "Один пояс, один путь".
"Китай поздравляет Ирак с крупной победой над терроризмом, мы готовы продолжить оказывать активную поддержку и помощь Ираку в восстановлении, реализации долговременного порядка и долгосрочной стабильности, а также в развитии", – указал китайский лидер.
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