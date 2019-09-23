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РИА Новости

Зеленский запустил флешмоб по борьбе с коррупцией

15:12 23.09.2019 (обновлено: 17:49 23.09.2019)
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© REUTERS / Gleb Garanich/File PhotoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich/File Photo
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам провести флешмоб по борьбе с коррупцией. Он записал в Facebook видеообращение, в котором призвал вместе противостоять нарушениям закона.
"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите!" — сказал украинский лидер.
Он отметил, что ставить хештеги или записывать видео необязательно, нужно только позвонить на горячую линию и сообщить о правонарушении.
В начале сентября на Украине начал работу Высший антикоррупционный суд. Его председателем стала Елена Танасевич.
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