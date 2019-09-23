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Более 150 компаний из Подмосковья получили налоговые льготы в 2019 году

15:06 23.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Более 150 компаний Московской области стали получателями налоговых льгот для реализаций инвестпроектов на территории региона в 2019 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"На сегодняшний день около 150 компаний получают налоговые льготы от правительства Московской области. Общий объем инвестиций по эти проектам составит свыше 90 млрд рублей, в ходе их реализации будет создано около 6000 новых высокопроизводительных рабочих мест", - цитирует пресс-служба главу ведомства Вадима Хромова.
По его словам за первое полугодие 2019 года было проинвестировано 32,8 миллиарда рублей и создано 1 132 новых рабочих места.
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