Более 150 компаний из Подмосковья получили налоговые льготы в 2019 году

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Более 150 компаний Московской области стали получателями налоговых льгот для реализаций инвестпроектов на территории региона в 2019 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"На сегодняшний день около 150 компаний получают налоговые льготы от правительства Московской области. Общий объем инвестиций по эти проектам составит свыше 90 млрд рублей, в ходе их реализации будет создано около 6000 новых высокопроизводительных рабочих мест", - цитирует пресс-служба главу ведомства Вадима Хромова.