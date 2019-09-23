Медведев назвал Парижское соглашение более гибким, чем Киотский протокол

ГОРКИ, 23 сен - РИА Новости. Парижское соглашение по климату является более гибким инструментом, чем действовавший ранее в этой сфере Киотский протокол, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он сообщил, что подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.
"Раньше, напомню, действовал Киотский протокол, который закончил свое действие некоторое время назад. И тем более сейчас, в его продолжение, исполнение обязательств по Парижскому соглашению - а оно было принято, напомню, еще в декабре 2015 года - становится нашим международно-правовым обязательством", - заявил Медведев.
Он напомнил, что в Парижском соглашении участвуют 186 стран.
"Вместе нам нужно будет существенно сократить количество выбросов в атмосферу для того, чтобы снизить темпы глобального потепления. При этом каждая страна сама определяет свой вклад в этот процесс, ну и должна каждые пять лет проверять, как идет работа по реализации целей соглашения. В этом смысле этот инструмент более гибкий, чем Киотский протокол", - отметил глава правительства РФ.
"Вместе нам нужно будет существенно сократить количество выбросов в атмосферу для того, чтобы снизить темпы глобального потепления. При этом каждая страна сама определяет свой вклад в этот процесс, ну и должна каждые пять лет проверять, как идет работа по реализации целей соглашения. В этом смысле этот инструмент более гибкий, чем Киотский протокол", - отметил глава правительства РФ.
Вице-премьер Алексей Гордеев отметил в ходе совещания, что Россия - одна из немногих стран, перевыполнивших свои обязательства по Киотскому протоколу.
"Скажем по-честному, это было, в том числе, из-за падения объема нашей промышленности и вообще размера экономики, хотя мы действительно все соблюдали", - уточнил в ответ Медведев.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
Соглашение пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.