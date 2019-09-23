Медведев назвал Парижское соглашение более гибким, чем Киотский протокол

ГОРКИ, 23 сен - РИА Новости. Парижское соглашение по климату является более гибким инструментом, чем действовавший ранее в этой сфере Киотский протокол, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На совещании с вице-премьерами в понедельник он сообщил , что подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.

"Раньше, напомню, действовал Киотский протокол, который закончил свое действие некоторое время назад. И тем более сейчас, в его продолжение, исполнение обязательств по Парижскому соглашению - а оно было принято, напомню, еще в декабре 2015 года - становится нашим международно-правовым обязательством", - заявил Медведев.

Он напомнил, что в Парижском соглашении участвуют 186 стран.

"Вместе нам нужно будет существенно сократить количество выбросов в атмосферу для того, чтобы снизить темпы глобального потепления. При этом каждая страна сама определяет свой вклад в этот процесс, ну и должна каждые пять лет проверять, как идет работа по реализации целей соглашения. В этом смысле этот инструмент более гибкий, чем Киотский протокол", - отметил глава правительства РФ.

"Вместе нам нужно будет существенно сократить количество выбросов в атмосферу для того, чтобы снизить темпы глобального потепления. При этом каждая страна сама определяет свой вклад в этот процесс, ну и должна каждые пять лет проверять, как идет работа по реализации целей соглашения. В этом смысле этот инструмент более гибкий, чем Киотский протокол", - отметил глава правительства РФ.

Вице-премьер Алексей Гордеев отметил в ходе совещания, что Россия - одна из немногих стран, перевыполнивших свои обязательства по Киотскому протоколу.

"Скажем по-честному, это было, в том числе, из-за падения объема нашей промышленности и вообще размера экономики, хотя мы действительно все соблюдали", - уточнил в ответ Медведев.

Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.