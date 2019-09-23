Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T15:29Z
https://ria.ru/20190923/1559007162.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155900/55/1559005508_0:0:3098:1743_1036x0_80_0_0_1e93c0191cd23c2878467897ea29ce38.jpg
РИА Новости

Медведев назвал Парижское соглашение более гибким, чем Киотский протокол

14:56 23.09.2019 (обновлено: 15:29 23.09.2019)
1514
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 сентября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 сентября 2019
ГОРКИ, 23 сен - РИА Новости. Парижское соглашение по климату является более гибким инструментом, чем действовавший ранее в этой сфере Киотский протокол, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он сообщил, что подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.
Участники 24-го Климатического саммита ООН по изменению климата
15:12РИА Новости
Парижское соглашение по климату
"Раньше, напомню, действовал Киотский протокол, который закончил свое действие некоторое время назад. И тем более сейчас, в его продолжение, исполнение обязательств по Парижскому соглашению - а оно было принято, напомню, еще в декабре 2015 года - становится нашим международно-правовым обязательством", - заявил Медведев.
Он напомнил, что в Парижском соглашении участвуют 186 стран.
Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое
14:31РИА Новости
В России примут закон, регулирующий выбросы парниковых газов
"Вместе нам нужно будет существенно сократить количество выбросов в атмосферу для того, чтобы снизить темпы глобального потепления. При этом каждая страна сама определяет свой вклад в этот процесс, ну и должна каждые пять лет проверять, как идет работа по реализации целей соглашения. В этом смысле этот инструмент более гибкий, чем Киотский протокол", - отметил глава правительства РФ.
"Вместе нам нужно будет существенно сократить количество выбросов в атмосферу для того, чтобы снизить темпы глобального потепления. При этом каждая страна сама определяет свой вклад в этот процесс, ну и должна каждые пять лет проверять, как идет работа по реализации целей соглашения. В этом смысле этот инструмент более гибкий, чем Киотский протокол", - отметил глава правительства РФ.
Минприроды проконтролирует снижение выбросов парниковых газов в регионах
14:56РИА Новости
Ученые рассказали об угрозе повышения глобальной температуры к 2100 году
Вице-премьер Алексей Гордеев отметил в ходе совещания, что Россия - одна из немногих стран, перевыполнивших свои обязательства по Киотскому протоколу.
"Скажем по-честному, это было, в том числе, из-за падения объема нашей промышленности и вообще размера экономики, хотя мы действительно все соблюдали", - уточнил в ответ Медведев.
Дальнейшее потепление климата может привести к глобальной войне за ресурсы
25 июля, 08:00РИА Новости
Ученые: потепление климата на четыре градуса может привести к мировой войне
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
Соглашение пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
21 сентября, 18:25РИА Новости
Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой
14310322
Обсудить 7
Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Для того, чтобы выбросы сокращать не нужно соглашение, нужна просто работа в этом направлении. На ровном месте создали для нашей же промышленности проблему. Это "парижское соглашение" имеет лишь одну цель — замедлить развитие промышленности и удорожание производства в странах подписантах.
23 сентября, 15:21
Константин Иванов
2100003
Рекомендуем
Эмблема WWF на униформе сотрудника WWF России
WWF России приветствовал ратификацию Москвой Парижского соглашения
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в своем рабочем кабинете
Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату
Последствия тайфуна
Синоптики рассказали о траектории тайфуна "Тапа" в Приморье
Вид Земли с МКС
Ученые назвали аномалии, вызванные влиянием человека на Землю
Лента
новостей
Здание Государственной Думы в Москве
Эксперт объяснил, почему Парижское соглашение не требует одобрения Госдумы
Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое
В России примут закон, регулирующий выбросы парниковых газов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым. 13 сентября 2019
В России установили новые требования к детским автобусным экскурсиям
Тактические учения в Абхазии
Путин поручил подписать соглашение о модернизации вооруженных сил Абхазии
Шведская активистка Грета Тунберг
Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
Зал Генассамблеи ООН во время выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 28 сентября 2015 года
Россия официально объявит на ГА ООН о присоединении к Парижскому соглашению
Зал судебных заседаний
В Москве осудили педофила, который десять лет держал ребенка в секс-рабстве
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Прилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве
Российские ученые создали искусственное мясо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
19:11Шестун обратился в КС из-за недопуска до выборов
19:08В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
19:06На севере Москвы потушили пожар в ангаре
19:04Телеканал NewsOne попросил ООН защитить свободу слова на Украине
19:03Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
Лента новостейМолния