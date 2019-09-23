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РИА Новости

Медведев заявил о важности работы по борьбе с климатическими угрозами

14:44 23.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев в своем рабочем кабинете
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в своем рабочем кабинете
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 23 сен - РИА Новости. Россия активно участвует в работе международного сообщества по борьбе с изменениями климата, это важно для страны, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он сообщил, что подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.
"Очевидно, что остановить глобальные изменения климата можно только совместно, сообща; это хорошо понимают большинство наших партнёров за рубежом", - сказал Медведев.
Он напомнил, что в понедельник в Нью-Йорке начинает работу климатический саммит, который проходит в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Россия активно участвует в мерах, принимаемых международным сообществом в этой сфере... Для нашей страны участие в этом процессе важно", - подчеркнул глава кабмина.
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"Угроза изменения климата - это разрушение экологического баланса, повышение рисков для успешного развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства. Ну и самое главное, это угроза безопасности людям, которые у нас живут в условиях мерзлоты, а также повышение количества стихийных бедствий. Считается, что их количество сейчас уже так или иначе связано с климатическими изменениями", - продолжил Медведев.
Премьер напомнил, что сегодня Россия ведет работу в этой сфере в рамках национального проекта "Экология": это деятельность по сокращению загрязняющих воздух выбросов, восстановлению лесов.
"Теперь нам предстоит учесть и меры по выполнению международных обязательств, цель которых - сокращение объема выбросов парниковых газов", - добавил он.
Медведев уточнил также, что давал поручение разработать положение об адаптации Парижского соглашения по климату к действующим в РФ нормам, и попросил вице-премьера Алексея Гордеева, координирующего эту работу в рамках кабмина, доложить о ее ходе.
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