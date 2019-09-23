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РИА Новости

Силовики обстреляли село на юге ДНР, заявили в Донецке

14:26 23.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, ранена женщина, сообщили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
​"Сегодня в 12.45 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Коминтерново с применением зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела ранение получила женщина 1952 года рождения, которая находилась на приусадебном участке", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Украинский военный
13:38Сказано в эфире
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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