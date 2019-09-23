Силовики обстреляли село на юге ДНР, заявили в Донецке

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, ранена женщина, сообщили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 12.45 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Коминтерново с применением зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела ранение получила женщина 1952 года рождения, которая находилась на приусадебном участке", - сказал представитель ДНР в СЦКК.