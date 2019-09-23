Силовики обстреляли село на юге ДНР, заявили в Донецке

Без конца и края. В Киеве высказались "об особом статусе Донбасса" Особый статус Донбасса не обсуждается, заявили в Киеве. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Наталья Макеева отметила, что украинские власти по-прежнему не идут ни на какие реальные уступки.