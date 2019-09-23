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РИА Новости
Ленинградская область

В медучреждения Ленобласти поступит новый транспорт

14:22 23.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Медицинские учреждения семи районов Ленинградской области в ближайшее время получат новые автомобили, сообщил РИА Новости председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.
По его словам, автомобиль повышенной проходимости на базе УАЗ уже получила Подпорожская больница, а автомобили Lada Largus – Приозерская, Всеволожская, Токсовская и Кингисеппская больницы.
"Уже в пути автомобили для Лодейнопольского, Бокситогорского и Тихвинского районов. Машины будут обеспечивать работу ФАПов (Фельдшерско-акушерских пунктов) и служб оказания неотложной медицинской помощи пациентам в удаленных сельских поселениях",- уточнил Вылегжанин.
Он отметил, что в ноябре текущего года обновление областного медицинского автопарка продолжится. Для этого, в рамках национального проекта "Здравоохранение", заключены контракты на поставку 47 мобильных лечебно-диагностических комплексов – передвижных амбулаторий, флюоромобилей, маммомобилей для обеспечения первичной медико-санитарной помощью жителей малонаселенных пунктов с численностью до ста человек.
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"В рамках проекта на эти цели из средств федерального бюджета будет выделено 218 миллионов рублей и 300 миллионов рублей из регионального.
Реализация региональных проектов позволит значительно улучшить материально-техническую базу учреждений здравоохранения Ленинградской области и повысить уровень организации медицинской помощи, прежде всего при болезнях системы кровообращения, онкологических заболеваниях, в акушерстве и педиатрии", - резюмировал он.
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Ленинградская областьЗдоровье - Общество
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