В медучреждения Ленобласти поступит новый транспорт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Медицинские учреждения семи районов Ленинградской области в ближайшее время получат новые автомобили, сообщил РИА Новости председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

По его словам, автомобиль повышенной проходимости на базе УАЗ уже получила Подпорожская больница, а автомобили Lada Largus – Приозерская, Всеволожская, Токсовская и Кингисеппская больницы.

"Уже в пути автомобили для Лодейнопольского, Бокситогорского и Тихвинского районов. Машины будут обеспечивать работу ФАПов (Фельдшерско-акушерских пунктов) и служб оказания неотложной медицинской помощи пациентам в удаленных сельских поселениях",- уточнил Вылегжанин.

Он отметил, что в ноябре текущего года обновление областного медицинского автопарка продолжится. Для этого, в рамках национального проекта "Здравоохранение", заключены контракты на поставку 47 мобильных лечебно-диагностических комплексов – передвижных амбулаторий, флюоромобилей, маммомобилей для обеспечения первичной медико-санитарной помощью жителей малонаселенных пунктов с численностью до ста человек.

"В рамках проекта на эти цели из средств федерального бюджета будет выделено 218 миллионов рублей и 300 миллионов рублей из регионального.