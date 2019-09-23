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РИА Новости
Культура

В Мариинском театре прошло прощание с певицей Ириной Богачевой

14:22 23.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВарфоломеевОперная певица Ирина Богачева
Оперная певица Ирина Богачева
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
Оперная певица Ирина Богачева. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Прощание с оперной певицей, народной артисткой СССР, солисткой Мариинского театра Ириной Богачевой, которая скончалась на 81-м году жизни, прошло в понедельник в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Церемония прощания в театре завершилась, и траурная процессия переместилась в Никольский собор, где состоится отпевание", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в Мариинском театре о выдающемся таланте, творческом пути и личных качествах Богачевой вспоминали губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер городского парламента Вячеслав Макаров, концертмейстер оперной труппы театра Ирина Соболева и многие другие. "На церемонии присутствовало большинство солистов Мариинского театра", - добавила представитель пресс-службы.
Солистка Мариинского театра Ирина Богачева
20 сентября, 13:43РИА Новости
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Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова, где Богачева заведовала кафедрой сольного пения, в пятницу сообщила о ее смерти. Певица будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Петербурге.
Ирина Богачева - советская и российская оперная певица (меццо-сопрано). Народная артистка СССР (1976), лауреат Государственной премии СССР (1984). В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по классу сольного пения. В 1964 году дебютировала на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) в партии Полины ("Пиковая дама" П. И. Чайковского).
В Мариинском театре певица исполнила около трех десятков ролей, в их числе Кармен в одноименной опере Бизе, Амнерис в "Аиде", Любаша в "Царской невесте", Марфа в "Хованщине", Азучена в "Трубадуре", Шарлотта в "Вертере", Марина Мнишек в "Борисе Годунове" и другие. Настоящей визитной карточкой артистки и образцом для нескольких поколений оперных певцов стала роль Графини в "Пиковой даме".
В 1968-1969 годах стажировалась в театре "Ла Скала" (Милан). Гастролировала за рубежом с сольными программами. В лучших ролях своего репертуара выступала в таких известных оперных театрах, как "Ла Скала" (Милан), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Ковент-Гарден (Лондон), Опера Бастилии (Париж) и многих других. С 1980 года преподавала в Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории, с 1982 - профессор.
Российская оперная певица Ирина Богачева
20 сентября, 12:24РИА Новости
Биография Ирины Богачевой
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КультураИрина БогачеваМариинский театрСанкт-Петербург
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