В Мариинском театре прошло прощание с певицей Ириной Богачевой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Прощание с оперной певицей, народной артисткой СССР, солисткой Мариинского театра Ириной Богачевой, которая скончалась на 81-м году жизни, прошло в понедельник в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"Церемония прощания в театре завершилась, и траурная процессия переместилась в Никольский собор, где состоится отпевание", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в Мариинском театре о выдающемся таланте, творческом пути и личных качествах Богачевой вспоминали губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер городского парламента Вячеслав Макаров, концертмейстер оперной труппы театра Ирина Соболева и многие другие. "На церемонии присутствовало большинство солистов Мариинского театра", - добавила представитель пресс-службы.

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова, где Богачева заведовала кафедрой сольного пения, в пятницу сообщила о ее смерти. Певица будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Петербурге.

Ирина Богачева - советская и российская оперная певица (меццо-сопрано). Народная артистка СССР (1976), лауреат Государственной премии СССР (1984). В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по классу сольного пения. В 1964 году дебютировала на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) в партии Полины ("Пиковая дама" П. И. Чайковского).

В Мариинском театре певица исполнила около трех десятков ролей, в их числе Кармен в одноименной опере Бизе, Амнерис в "Аиде", Любаша в "Царской невесте", Марфа в "Хованщине", Азучена в "Трубадуре", Шарлотта в "Вертере", Марина Мнишек в "Борисе Годунове" и другие. Настоящей визитной карточкой артистки и образцом для нескольких поколений оперных певцов стала роль Графини в "Пиковой даме".