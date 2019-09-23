Экс-депутат Госсовета Удмуртии погиб в ДТП в Ижевске

УФА, 23 сен - РИА Новости. Бывший депутат удмуртского Госсовета Станислав Лысков погиб в автокатастрофе в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель республиканского парламента.
По данным собеседника, Лысков был депутатом Госсовета Удмуртии от ЛДПР с 2012 по 2017 год, после этого занимался рекламным бизнесом.
"Да, он погиб в аварии, подробности происшествия нам неизвестны", - прокомментировал агентству представитель Госсовета региона.
Источник в правоохранительных органах республики рассказал РИА Новости, что автокатастрофа, в которой погиб экс-депутат, произошла 21 сентября в Ижевске.
"Правоохранители разбираются в причинах аварии, известно, что Лысков был пассажиром автомобиля, который попал в ДТП. Он занимался частным бизнесом, имел рекламную фирму, работал на телеканале СТС", - пояснил собеседник.