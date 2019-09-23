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РИА Новости

Экс-депутат Госсовета Удмуртии погиб в ДТП в Ижевске

14:18 23.09.2019
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© Фото : 1 отдел УГИБДД по УРДТП на улице Ленина в Ижевске. 23 сентября 2019
ДТП на улице Ленина в Ижевске. 23 сентября 2019
© Фото : 1 отдел УГИБДД по УР
УФА, 23 сен - РИА Новости. Бывший депутат удмуртского Госсовета Станислав Лысков погиб в автокатастрофе в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель республиканского парламента.
По данным собеседника, Лысков был депутатом Госсовета Удмуртии от ЛДПР с 2012 по 2017 год, после этого занимался рекламным бизнесом.
"Да, он погиб в аварии, подробности происшествия нам неизвестны", - прокомментировал агентству представитель Госсовета региона.
Источник в правоохранительных органах республики рассказал РИА Новости, что автокатастрофа, в которой погиб экс-депутат, произошла 21 сентября в Ижевске.
"Правоохранители разбираются в причинах аварии, известно, что Лысков был пассажиром автомобиля, который попал в ДТП. Он занимался частным бизнесом, имел рекламную фирму, работал на телеканале СТС", - пояснил собеседник.
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