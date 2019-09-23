Экс-депутат Госсовета Удмуртии погиб в ДТП в Ижевске

ДТП на улице Ленина в Ижевске. 23 сентября 2019

© Фото : 1 отдел УГИБДД по УР ДТП на улице Ленина в Ижевске. 23 сентября 2019

УФА, 23 сен - РИА Новости. Бывший депутат удмуртского Госсовета Станислав Лысков погиб в автокатастрофе в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель республиканского парламента.

По данным собеседника, Лысков был депутатом Госсовета Удмуртии от ЛДПР с 2012 по 2017 год, после этого занимался рекламным бизнесом.

"Да, он погиб в аварии, подробности происшествия нам неизвестны", - прокомментировал агентству представитель Госсовета региона.

Источник в правоохранительных органах республики рассказал РИА Новости, что автокатастрофа, в которой погиб экс-депутат, произошла 21 сентября в Ижевске.