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РИА Новости

Парубий сообщил, что на него завели дело о беспорядках в Одессе в 2014 году

14:04 23.09.2019 (обновлено: 17:57 23.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСпикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступает на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве.
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступает на съезде партии Европейская солидарность в Киеве.
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе в мае 2014 года. Об этом сам политик написал в Facebook.
"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014 года. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками" — сообщил он.
О том, что на Парубия могут завести дело по этой статье еще в августе сообщал бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. По его словам, ведомство собирается проверить причастность бывшего спикера к "теракту". В заявлении отмечается, что с помощью оружия, взрывов и поджогов он "запугал население".
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступает на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
27 августа, 21:35Сказано в эфире
Грозит ли Парубию наказание за события в Одессе в 2014-м? Мнение экспертаНа Украине возбуждено уголовное дело против спикера Рады Андрея Парубия по событиям в Одессе в 2014 году. Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik высказал сомнение по поводу перспективы этого дела.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой.
Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.
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Ситуация на УкраинеАндрей ПарубийВерховная Рада УкраиныОдессаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
ну давайте, хотя бы одного накажите для начала.
23 сентября, 14:30
andrew_art73
1700000
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