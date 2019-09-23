Парубий сообщил, что на него завели дело о беспорядках в Одессе в 2014 году

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе в мае 2014 года. Об этом сам политик написал в Facebook.

"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014 года. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками" — сообщил он.

О том, что на Парубия могут завести дело по этой статье еще в августе сообщал бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. По его словам, ведомство собирается проверить причастность бывшего спикера к "теракту". В заявлении отмечается, что с помощью оружия, взрывов и поджогов он "запугал население".

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой.