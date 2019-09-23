Комика Сасина удивила реакция экс-губернатора Курской области на пародию

"Для меня это было неожиданностью, почему такая реакция на мой юмористический блог. Я не упоминаю ни фамилии его, ни фотографии его не показываю. Я веду свой юмористический блог все лето. Мне захотелось заниматься юмором. Почему меня вызвали и что он хочет от меня, я не знаю. Со мной никто не связывался с его стороны, со мной связались только органы", - рассказал Сасин.