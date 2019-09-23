Комика Сасина удивила реакция экс-губернатора Курской области на пародию

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Экс-участник команды КВН "Прима" Антон Сасин в разговоре с РИА Новости высказал удивление реакцией бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова на его пародийный ролик.
Ранее представитель СУ СК сообщил РИА Новости, что следственные органы проводят проверку по жалобе сенатора от Курской области, экс-губернатора Александра Михайлова на снявшего на него пародию юмориста Сасина. По мнению юмориста, Михайлова обидел один из выпусков с пародией на него. В выпуске некто с голосом Михайлова и его манерой речи путешествует по Москве, снимая происходящее на камеру и комментируя происходящее. При этом отмечается, что герой видео вынужден жить в Москве не в гостинице, а в хостеле.
15 февраля, 12:32КультураУргант снял пародию на поющих Дворковича и Ткачева
Сообщение с просьбой явиться для объяснений, по словам комика, ему пришло на прошлой неделе в четверг, кроме того, примерно два месяца назад его вызывали в полицию.
"Для меня это было неожиданностью, почему такая реакция на мой юмористический блог. Я не упоминаю ни фамилии его, ни фотографии его не показываю. Я веду свой юмористический блог все лето. Мне захотелось заниматься юмором. Почему меня вызвали и что он хочет от меня, я не знаю. Со мной никто не связывался с его стороны, со мной связались только органы", - рассказал Сасин.
Видеоролик, посвященный Михайлову, – не первая пародия Сасина на чиновников. Ранее в центре внимания одной из его юмористических постановок оказался танец Дмитрия Медведева.
"Об этом тоже начали широко говорить в СМИ, был комментарий от пресс-атташе Дмитрия Анатольевича, который сказал, что Дмитрий Анатольевич ни сном, ни духом об этом, и он вообще адекватно относится к пародиям на себя", - добавил Сасин.