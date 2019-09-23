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РИА Новости

В Курской области проверят жалобу сенатора Михайлова на юмориста Сасина

11:56 23.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по жалобе сенатора от Курской области, экс-губернатора Александра Михайлова на снявшего на него пародию юмориста Антона Сасина, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Бывший участник КВН, юморист Сасин сообщил в соцсетях, что его неоднократно вызывали в следственный комитет по заявлению Михайлова. По мнению Сасина, в отношении него хотят возбудить уголовное дело за то, что он ведет юмористический блог. По мнению юмориста, Михайлова обидел один из выпусков с пародией на него. В выпуске некто с голосом Михайлова и его манерой речи путешествует по Москве, снимая происходящее на камеру и комментируя происходящее. При этом отмечается, что герой видео вынужден жить в Москве не в гостинице, а в хостеле.
"Да, мы проводим проверку", - подтвердил РИА Новости представитель СУСК, отказавшись рассказать подробности.
РИА Новости пока не располагает комментариями Михайлова.
Губернатор Курской области Роман Старовойт
16 сентября, 12:28РИА Новости
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Михайлов возглавлял Курскую область с 2000 по 2018 годы. С ноября 2018 года представляет исполнительную власть региона в Совете Федерации.
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Александр Михайлов (губернатор)Совет Федерации РФКурская областьПроисшествия
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