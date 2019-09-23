В Курской области проверят жалобу сенатора Михайлова на юмориста Сасина

Бывший участник КВН, юморист Сасин сообщил в соцсетях, что его неоднократно вызывали в следственный комитет по заявлению Михайлова. По мнению Сасина, в отношении него хотят возбудить уголовное дело за то, что он ведет юмористический блог. По мнению юмориста, Михайлова обидел один из выпусков с пародией на него. В выпуске некто с голосом Михайлова и его манерой речи путешествует по Москве, снимая происходящее на камеру и комментируя происходящее. При этом отмечается, что герой видео вынужден жить в Москве не в гостинице, а в хостеле.