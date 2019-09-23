Путин внес в Совфед кандидатуру Изотовой для назначения зампредом СП

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ внес в Совет Федерации для назначения зампредом Счетной палаты РФ кандидатуру члена генерального совета "Деловой России", в прошлом депутата Госдумы Галины Изотовой, сообщил на заседании комитета палаты по бюджету полпред президента в Совфеде Артур Муравьёв.

Он уточнил, что представление сделано на основе рекомендаций самих сенаторов.

Также в представлении президента для назначения на должности аудиторов СП значатся помощник председателя Счетной палаты РФ, экс-замминистра финансов РФ Алексей Саватюгин и руководитель аппарата Счетной палаты РФ Олег Савельев.

Также для утверждения аудитором СП президентом внесена кандидатура заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Андрея Батуркина, сообщил Муравьёв.

Как отметил глава подкомитета Совфеда по бюджету Сергей Иванов, все эти кандидатуры были предложены президенту комитетом в июле этого года.