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РИА Новости

Минкомсвязи не видит проблем в четвертой волне перехода на "цифру"

13:32 23.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПереход на цифровое телевещание в Краснодаре
Переход на цифровое телевещание в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Минкомсвязи не видит проблем в четвертой волне перехода на цифровое телевидение в России, большинство жителей уже давно не смотрят аналоговое ТВ, сообщил в рамках форума "Вся Россия" Союза журналистов России заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
Он пояснил, что 14 октября в четвертой волне отключения "аналога" 21 регион с 39 миллионами человек перейдет на "цифру". На этом, отметил Волин, первый переход федерального телевидения на цифру будет завершен.
"Мы на сегодняшний день особых проблем не видим. Мы внимательно следим за ситуацией в каждом регионе. Мы по-прежнему видим, что подавляющее большинство наших граждан уже не являются адептами аналогового телевидения", - пояснил Волин.
Он пояснил, что во всех регионах, где происходило отключение, велась статистика на основе звонков на "горячую линию" и количестве приобретенных телевизионных приставок.
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"Мы по всем регионам видим, что количество людей, которые замечают, что произошел переход с аналога на цифру на всем протяжении отключения составляет от 1,5 до 2%. Все остальные давно или в кабеле, или в цифре, или смотрят спутник. При том, что эти 1,5-2% включают вторые и третьи телевизоры, которые есть в семьях", - заявил Волин.
Он добавил, что на сегодняшний день по регионам четвертого этапа продано 500 тысяч приставок и примерно около 200 тысяч телевизионных приемников.
"Если говорить про продажи телевизионных приемников, то мы видим, что у нас потихоньку происходит переориентация на смарт-тв, потому что на сегодняшний день из примерно семи миллионов телевизионных приемников, которые продаются в стране, 3,5 миллиона - это смарт-тв", - уточнил Волин.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
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Переход на цифровое телевидениеМинкомсвязиАлексей ВолинРоссияОбщество
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