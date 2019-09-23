Минкомсвязи не видит проблем в четвертой волне перехода на "цифру"

СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Минкомсвязи не видит проблем в четвертой волне перехода на цифровое телевидение в России, большинство жителей уже давно не смотрят аналоговое ТВ, сообщил в рамках форума "Вся Россия" Союза журналистов России заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

Он пояснил, что 14 октября в четвертой волне отключения "аналога" 21 регион с 39 миллионами человек перейдет на "цифру". На этом, отметил Волин, первый переход федерального телевидения на цифру будет завершен.

"Мы на сегодняшний день особых проблем не видим. Мы внимательно следим за ситуацией в каждом регионе. Мы по-прежнему видим, что подавляющее большинство наших граждан уже не являются адептами аналогового телевидения", - пояснил Волин.

Он пояснил, что во всех регионах, где происходило отключение, велась статистика на основе звонков на "горячую линию" и количестве приобретенных телевизионных приставок.

"Мы по всем регионам видим, что количество людей, которые замечают, что произошел переход с аналога на цифру на всем протяжении отключения составляет от 1,5 до 2%. Все остальные давно или в кабеле, или в цифре, или смотрят спутник. При том, что эти 1,5-2% включают вторые и третьи телевизоры, которые есть в семьях", - заявил Волин.

Он добавил, что на сегодняшний день по регионам четвертого этапа продано 500 тысяч приставок и примерно около 200 тысяч телевизионных приемников.

"Если говорить про продажи телевизионных приемников, то мы видим, что у нас потихоньку происходит переориентация на смарт-тв, потому что на сегодняшний день из примерно семи миллионов телевизионных приемников, которые продаются в стране, 3,5 миллиона - это смарт-тв", - уточнил Волин.