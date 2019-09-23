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РИА Новости

Отчет по расследованию "дыры" в "Союзе" пока не готов, заявил "Роскосмос"

13:14 23.09.2019
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© NASAКорабль "Союз МС-09"
Корабль Союз МС-09
© NASA
Корабль "Союз МС-09". Архивное фото
БАЙКОНУР (Казахстан), 23 сен - РИА Новости. Официальное заключение по расследованию причин появления отверстия в корабле "Союз МС-09" пока не готово, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
"Пока нет официального заключения", - сказал он.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что причина появления отверстия понятна, но раскрывать ее общественности не планируется. В свою очередь источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что результаты расследования доложены руководству страны.
В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Путину докладывались результаты этого расследования.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
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