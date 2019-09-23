Отчет по расследованию "дыры" в "Союзе" пока не готов, заявил "Роскосмос"

БАЙКОНУР (Казахстан), 23 сен - РИА Новости. Официальное заключение по расследованию причин появления отверстия в корабле "Союз МС-09" пока не готово, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

"Пока нет официального заключения", - сказал он.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Путину докладывались результаты этого расследования.