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РИА Новости

"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"

13:05 18.09.2019 (обновлено: 13:14 18.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. "Роскосмос" выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" взялась "дырка", однако оставит эту информацию в тайне, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Оно было в бытовом отсеке [корабля "Союз МС-09"], он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем", - сказал Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи".
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
9 сентября, 14:49РИА Новости
Рогозин рассказал, почему решил переименовать корабль "Федерация"
"Должна же быть какая-то тайна у нас", - пояснил глава "Роскосмоса".
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РоскосмосДмитрий РогозинРИА Наука
Популярные комментарии
Ппц. Лучше бы уж молчал тогда
18 сентября, 13:21
Станислав Попов
2161644210
Шалунишка Рогозин: «Я знаю откуда дырка, но вам не скажу бе-бе». Видимо это была очень секретная дырка.
18 сентября, 13:08
uo ou
919412411
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