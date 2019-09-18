"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. "Роскосмос" выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" взялась "дырка", однако оставит эту информацию в тайне, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Оно было в бытовом отсеке [корабля "Союз МС-09"], он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем", - сказал Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи".
"Должна же быть какая-то тайна у нас", - пояснил глава "Роскосмоса".