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РИА Новости

Гарантии бизнесу по амнистии капитала должны выполняться, заявили в Кремле

13:03 23.09.2019 (обновлено: 13:17 23.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Все гарантии, которые давались по амнистии капитала для бизнеса, должны выполняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что деталей дела главы компании "Усть-Луга" по амнистии капитала не знает и этот вопрос не относится к компетенции Кремля.
"Бизнес, безусловно, может доверять словам президента. Нужно доверять словам президента, он неоднократно доказывал состоятельность своих слов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, могут ли бизнесмены доверять словам президента, что участники амнистии капиталов не столкнутся с административным или уголовным преследованием и к ним не будет претензий со стороны налоговых служб и правоохранительных органов.
Комментируя сообщения СМИ об использовании данных амнистии капиталов против одного из бизнесменов, Песков подчеркнул, что необходимо изучить детали, прежде чем комментировать.
Ранее газета "Ведомости" написала, что правоохранители использовали в уголовном деле против совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита декларацию, которую он подал в рамках амнистии капитала. По данным газеты, суд аргументировал, что закон об оперативно-розыскной деятельности не запрещает использовать такие декларации.
"Что касается этого конкретного случая, мы видели сообщения СМИ на этот счет, мы видели газетные публикации, но не зная деталей дела, о котором вы там говорили, очень сложно что-то сказать, идет ли там речь о деле, которое может подпадать под категорию этой амнистии или не может, тут трудно сказать, поэтому я тут воздержусь от каких-то комментариев, просто не имею возможности это комментировать", - пояснил он.
Песков подчеркнул, что "это не вопрос к администрации президента".
"В целом, безусловно, все гарантии, которые давались, должны выполняться", - еще раз подчеркнул он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
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91500224
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Дмитрий ПесковРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Да кто ж старому советскому гэбэшнику будет доверять?! Смищно. Всё уже давно всем ясно. Двадцать лет вполне достаточно, что бы всё встало на свои места.
23 сентября, 14:53
nnomer300
2100003
я цыганам намного больше доверяю
23 сентября, 15:13
Арчибальд Карлович
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