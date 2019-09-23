Гарантии бизнесу по амнистии капитала должны выполняться, заявили в Кремле

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Все гарантии, которые давались по амнистии капитала для бизнеса, должны выполняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что деталей дела главы компании "Усть-Луга" по амнистии капитала не знает и этот вопрос не относится к компетенции Кремля.

"Бизнес, безусловно, может доверять словам президента. Нужно доверять словам президента, он неоднократно доказывал состоятельность своих слов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, могут ли бизнесмены доверять словам президента, что участники амнистии капиталов не столкнутся с административным или уголовным преследованием и к ним не будет претензий со стороны налоговых служб и правоохранительных органов.

Комментируя сообщения СМИ об использовании данных амнистии капиталов против одного из бизнесменов, Песков подчеркнул, что необходимо изучить детали, прежде чем комментировать.

Ранее газета " Ведомости " написала, что правоохранители использовали в уголовном деле против совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита декларацию, которую он подал в рамках амнистии капитала. По данным газеты, суд аргументировал, что закон об оперативно-розыскной деятельности не запрещает использовать такие декларации.

"Что касается этого конкретного случая, мы видели сообщения СМИ на этот счет, мы видели газетные публикации, но не зная деталей дела, о котором вы там говорили, очень сложно что-то сказать, идет ли там речь о деле, которое может подпадать под категорию этой амнистии или не может, тут трудно сказать, поэтому я тут воздержусь от каких-то комментариев, просто не имею возможности это комментировать", - пояснил он.

Песков подчеркнул, что "это не вопрос к администрации президента".