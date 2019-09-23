Духовное управление мусульман России открыло более 400 объектов за 25 лет

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 400 мечетей, молельных домов и учебных заведений построено и отреставрировано в России под началом Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ с момента создания этой организации в 1994 году, сообщил в понедельник на VII отчетно-выборном съезде ДУМ РФ председатель организации муфтий Равиль Гайнутдин.

"Сегодня под началом Духовного управления построено, возвращено и отреставрировано, открыто и оборудовано более 400 мечетей, мусульманских культурных центров, молельных домой и учебных заведений", - сказал Гайнутдин.

По данным, которые привел муфтий, в Москве количество мусульман сегодня составляет более 2,5 миллионов, не менее миллиона последователей ислама проживает в Московской области и в Санкт-Петербурге. В Екатеринбургской, Пермской, Тюменской, Омской, Ростовской агломерациях количество мусульман, по словам главы ДУМ РФ, исчисляется сотнями тысяч.

"Это очень большие социальные организмы, для которых наши религиозные организации выполняют роль духовно-нравственных ориентиров. Огромную роль играют и культурно-просветительские центры, медресе и исламские вузы", - отметил Гайнутдин.