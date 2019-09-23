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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Духовное управление мусульман России открыло более 400 объектов за 25 лет

12:54 23.09.2019 (обновлено: 13:39 23.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкОткрытие после реконструкции главной мечети Москвы. Архивное фото
Открытие после реконструкции главной мечети Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 400 мечетей, молельных домов и учебных заведений построено и отреставрировано в России под началом Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ с момента создания этой организации в 1994 году, сообщил в понедельник на VII отчетно-выборном съезде ДУМ РФ председатель организации муфтий Равиль Гайнутдин.
"Сегодня под началом Духовного управления построено, возвращено и отреставрировано, открыто и оборудовано более 400 мечетей, мусульманских культурных центров, молельных домой и учебных заведений", - сказал Гайнутдин.
По данным, которые привел муфтий, в Москве количество мусульман сегодня составляет более 2,5 миллионов, не менее миллиона последователей ислама проживает в Московской области и в Санкт-Петербурге. В Екатеринбургской, Пермской, Тюменской, Омской, Ростовской агломерациях количество мусульман, по словам главы ДУМ РФ, исчисляется сотнями тысяч.
"Это очень большие социальные организмы, для которых наши религиозные организации выполняют роль духовно-нравственных ориентиров. Огромную роль играют и культурно-просветительские центры, медресе и исламские вузы", - отметил Гайнутдин.
Духовное управление мусульман РФ на сегодняшний день объединяет более 2 тысяч централизованных и местных организаций мусульман из 53 субъектов РФ. На момент создания в 1994 году организация (первоначально носившая название Духовное управление мусульман Центрально-Европейского региона России, затем - ДУМ Европейской части России) включала не более 40 мусульманских общин.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДуховное управление мусульман европейской части РоссииРавиль ГайнутдинМоскваРоссияСанкт-ПетербургрелигияОбщество
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