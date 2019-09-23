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РИА Новости

В СФ призвали согласовать возможное сокращение госслужащих с парламентом

12:35 23.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Возможное сокращение числа госслужащих в РФ должно быть обязательно согласовано с парламентом, поскольку такая реформа затронет права сотен тысяч человек, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко в интервью РИА Новости сообщила, что российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления. По ее словам, она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
Портфель чиновника. Архивное фото
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Позднее пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов заявил, что правительство не принимало окончательных решений по реформированию госслужбы, связанных с сокращением числа госслужащих и повышением зарплат в госсекторе. По его словам, идет обсуждение разных концепций.
"Вопрос о реформе госслужбы, сокращении численности госслужащих, повышению уровня их профессиональной подготовки и зарплаты до принятия окончательных решений должен быть предметно обсужден с парламентом. Все это не только финансовые вопросы, но и вопросы госуправления и, в том числе, социальные. Мы рассчитываем на очень предметную дискуссию с правительством по данной теме", - заявил Клишас.
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Он подчеркнул, что подобная реформа напрямую затронет права сотен тысяч человек.
"Парламент должен понимать все значимые аспекты возможных изменений в сфере государственной службы", - отметил глава комитета.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФТатьяна НестеренкоРоссияОбщество
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