"Агента США" Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, объявили в розыск как пропавшего без вести, прокомментировали в МВД запрос РИА Новости о подробностях дела.
Другие детали в ведомстве раскрывать не стали.
Впервые о неком агенте со ссылкой на источники в американской администрации сообщил CNN. По данным канала, в 2017 году Вашингтон в рамках спецоперации вывез "своего информатора", близкого к российским властям.
Автор статьи называл его "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства".
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Также уточнялось, что "экстренная эвакуация" потребовалась из-за небрежного обращения Дональда Трампа с секретными документами.
Позже в СМИ написали, что речь может идти об Олеге Смоленкове, работавшем в администрации президента.
В Кремле подтвердили, что Смоленков числился у них, но несколько лет назад его уволили. Кроме того, его должность не предусматривала прямых контактов с главой государства, уточнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
МИД направил в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова, в ведомстве напомнили, что после его исчезновения возбуждено уголовное дело. В министерстве также предположили, что "шпионский скандал" направлен против Трампа, "ведь в США началась электоральная кампания".