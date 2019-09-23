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РИА Новости

"Агента США" Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести

12:32 23.09.2019 (обновлено: 16:08 23.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, объявили в розыск как пропавшего без вести, прокомментировали в МВД запрос РИА Новости о подробностях дела.
Другие детали в ведомстве раскрывать не стали.
Впервые о неком агенте со ссылкой на источники в американской администрации сообщил CNN. По данным канала, в 2017 году Вашингтон в рамках спецоперации вывез "своего информатора", близкого к российским властям.
Автор статьи называл его "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства".
Дом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков
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Также уточнялось, что "экстренная эвакуация" потребовалась из-за небрежного обращения Дональда Трампа с секретными документами.
Позже в СМИ написали, что речь может идти об Олеге Смоленкове, работавшем в администрации президента.
В Кремле подтвердили, что Смоленков числился у них, но несколько лет назад его уволили. Кроме того, его должность не предусматривала прямых контактов с главой государства, уточнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
МИД направил в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова, в ведомстве напомнили, что после его исчезновения возбуждено уголовное дело. В министерстве также предположили, что "шпионский скандал" направлен против Трампа, "ведь в США началась электоральная кампания".
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Обсудить 22
Скандал вокруг "агента США" СмоленковаМВД РФРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Скоро найдут, отравленного чем нибудь хитреньким, что производилось только в СССР. МИ-6, имея большой опыт, уже проконсультировало ЦРУ куда, что и как Смоленкову запихать.Проект санкций уже в конгрессе.
23 сентября, 12:44
Виктор Чигиринский
2510008
А если бы американцы в СМИ это не написали, наши бы ничего и не узнали об этом информаторе. Прокол американских спецслужб, нашим то мы уже не удивлены, сколько сидит в сша уже, сколько спалились под камерами.
23 сентября, 13:39
ИРИван Русский
1520327
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