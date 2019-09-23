В ФНПР прокомментировали сообщение о возможном сокращении госслужащих

"Здесь вопрос заключается в следующем: принципы сокращения, куда пойдут высвобождаемые люди - это означает, что должны быть созданы новые рабочие места в достаточно количестве, причем не просто рабочие места, а те, под которые подходит квалификация высвобождаемых людей, либо создана достаточно широкая программа переобучения", - пояснил Шершуков.