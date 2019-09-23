В ФНПР прокомментировали сообщение о возможном сокращении госслужащих

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новые рабочие места должны быть созданы для госслужащих, если реформа в сфере госуправления будет сопровождаться сокращениями, сообщил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Ранее первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко в интервью РИА Новости сообщила, что российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления. По ее словам, она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
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Позднее пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов заявил, что правительство не принимало окончательных решений по реформированию госслужбы, связанных с сокращением числа госслужащих и повышением зарплат в госсекторе. По его словам, идет обсуждение разных концепций.
"Здесь вопрос заключается в следующем: принципы сокращения, куда пойдут высвобождаемые люди - это означает, что должны быть созданы новые рабочие места в достаточно количестве, причем не просто рабочие места, а те, под которые подходит квалификация высвобождаемых людей, либо создана достаточно широкая программа переобучения", - пояснил Шершуков.
Он уточнил, что зарплаты на новых рабочих местах для сокращенных сотрудников не должны быть "нищенскими". Также важно понимать, насколько будет повышена зарплата тех сотрудников, которые останутся в госсекторе.
Шершуков отметил, что реформу должен будет проанализировать отраслевой профсоюз, его мнением будет руководствоваться ФНПР.