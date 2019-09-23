В Минобороны Абхазии рассказали подробности соглашения о модернизации ВС

СУХУМ, 23 сен - РИА Новости. Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии позволит, в том числе оснастить абхазскую армию современными видами вооружения, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы Минобороны республики Роланд Джоджуа.
"Это в первую очередь финансирование расходов, связанных с модернизацией вооруженных сил Республики Абхазия, в том числе поэтапной унификацией стандартов военного управления, материально-техническим обеспечением, денежным довольствием и другими социальными выплатами. И что немаловажно – это оснащение вооруженных сил Республики Абхазия современными видами вооружения", - сказал собеседник агентства.
В понедельник президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмария подписали проект соглашения о развитии военно-технического сотрудничества двух стран и проведении модернизации вооружений Вооруженных сил Абхазии.
Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. Так, в частности, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около шести миллиардов рублей.
6 августа, 01:21РИА НовостиМежгосударственные отношения России и Абхазии