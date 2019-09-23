В Минобороны Абхазии рассказали подробности соглашения о модернизации ВС

Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений. Архивное фото

Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений

СУХУМ, 23 сен - РИА Новости. Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии позволит, в том числе оснастить абхазскую армию современными видами вооружения, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы Минобороны республики Роланд Джоджуа.

"Это в первую очередь финансирование расходов, связанных с модернизацией вооруженных сил Республики Абхазия, в том числе поэтапной унификацией стандартов военного управления, материально-техническим обеспечением, денежным довольствием и другими социальными выплатами. И что немаловажно – это оснащение вооруженных сил Республики Абхазия современными видами вооружения", - сказал собеседник агентства.

В понедельник президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмария подписали проект соглашения о развитии военно-технического сотрудничества двух стран и проведении модернизации вооружений Вооруженных сил Абхазии.