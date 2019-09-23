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РИА Новости

В Минобороны Абхазии рассказали подробности соглашения о модернизации ВС

12:25 23.09.2019 (обновлено: 13:49 23.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСлужащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений
Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений. Архивное фото
СУХУМ, 23 сен - РИА Новости. Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии позволит, в том числе оснастить абхазскую армию современными видами вооружения, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы Минобороны республики Роланд Джоджуа.
"Это в первую очередь финансирование расходов, связанных с модернизацией вооруженных сил Республики Абхазия, в том числе поэтапной унификацией стандартов военного управления, материально-техническим обеспечением, денежным довольствием и другими социальными выплатами. И что немаловажно – это оснащение вооруженных сил Республики Абхазия современными видами вооружения", - сказал собеседник агентства.
В понедельник президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмария подписали проект соглашения о развитии военно-технического сотрудничества двух стран и проведении модернизации вооружений Вооруженных сил Абхазии.
Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. Так, в частности, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около шести миллиардов рублей.
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