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РИА Новости

В Волгограде три человека пострадали при столкновении маршрутки с автобусом

12:23 23.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 23 сен - РИА Новости. Маршрутка врезалась в стоящий на остановке автобус в Волгограде, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУМВД по области.
По информации ведомства, в понедельник около 9.20 по местному времени (8.20 мск) автобус №20 на остановке в Тракторзаводском районе Волгограда высаживал пассажиров и в этот момент в него въехала маршрутка №260, водитель которой не справился с управлением.
"В результате ДТП пострадали три пассажира маршрутки: мужчина 1986 года рождения, женщина 1980 года рождения и девушка 2003 года рождения. У всех сотрясение головного мозга", - сообщили в полиции.
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