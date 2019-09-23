В Волгограде три человека пострадали при столкновении маршрутки с автобусом

ВОЛГОГРАД, 23 сен - РИА Новости. Маршрутка врезалась в стоящий на остановке автобус в Волгограде, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУМВД по области.

По информации ведомства, в понедельник около 9.20 по местному времени (8.20 мск) автобус №20 на остановке в Тракторзаводском районе Волгограда высаживал пассажиров и в этот момент в него въехала маршрутка №260, водитель которой не справился с управлением.