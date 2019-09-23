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РИА Новости

На Кубани четырехлетний мальчик погиб под колесами поезда

12:14 23.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости. Четырехлетний мальчик, перебегавший железнодорожные пути, погиб под колесами поезда в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.
"Час назад в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте от машиниста пассажирского поезда Адлер - Краснодар поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне Саратовская - Псекупс травмирован ребенок. Машинист поезда заметил перебегающего мужчину и мальчика, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось, четырехлетний малыш погиб на месте", - сообщает транспортная полиция.
Отмечается, что в настоящее время следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.
"Дедушка. Документы пока не проверили, не могу утверждать", - сказал сотрудник пресс-службы, отвечая на вопрос о мужчине, сопровождавшем ребенка.
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