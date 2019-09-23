Моргулов и временный поверенный в делах КНДР обсудили инцидент со шхунами

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов поговорил с временным поверенным в делах КНДР в РФ Чин Чжон Хёпом об инциденте с задержанием северокорейских рыболовных судов, стороны обсудили, как избежать повторения случившегося.

Как ранее сообщалось, четверо военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Возбуждено уголовное дело, задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь. Пограничников госпитализировали, их состояние стабильное.