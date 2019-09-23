Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T12:10Z
https://ria.ru/20190923/1558998018.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/137518/16/1375181633_0:82:3080:1814_1036x0_80_0_0_615e5e2b63ff1c123c5a55e7ab0d3668.jpg
РИА Новости

Моргулов и временный поверенный в делах КНДР обсудили инцидент со шхунами

12:10 23.09.2019
257
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов поговорил с временным поверенным в делах КНДР в РФ Чин Чжон Хёпом об инциденте с задержанием северокорейских рыболовных судов, стороны обсудили, как избежать повторения случившегося.
"В ходе беседы был затронут недавний инцидент с задержанием рыболовных судов КНДР, осуществлявших незаконный промысел в российских водах в Японском море. Стороны обсудили комплекс мер, необходимых для недопущения в будущем подобных происшествий", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
20 сентября, 12:55РИА Новости
В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР
Как ранее сообщалось, четверо военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Возбуждено уголовное дело, задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь. Пограничников госпитализировали, их состояние стабильное.
100020
Обсудить 0
Задержание браконьеров из КНДРИгорь МоргуловМИД РФФСБ РФМоскваРоссияПриморский крайВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции
В Будапеште назвали критику в ЕС отношений Путина и Орбана необоснованной
РИА
Новости
Вывеска туроператора Thomas Cook на здании в Москве
Свадьба британца сорвалась из-за банкротства туроператора Thomas Cook
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич
Владимир Тарабрин: Россию "дивизиями" не напугаешь, мы себя защитим
Украинский военный
Украинские силовики 115 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
Лента
новостей
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Володин объяснил, в чем разница в подходах России и США к Европе
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
Самолет Ан-2
Минпромторг отменил итоги конкурса на разработчика самолета на замену Ан-2
Разрушенные дома на улице Мосула
В МИД России оценили обстановку в Ираке
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал ратификацию Россией Парижского соглашения прекрасной новостью
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии заявил, что санкции против России еще не принесли результатов
Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений
В Минобороны Абхазии рассказали подробности соглашения о модернизации ВС
Активисты организаций по защите окружающей среды во время акции по перекрытию дорог в Вашингтоне
В центре Вашингтона "зеленые" активисты устроили транспортный коллапс
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
СВР назвала заявления об использовании дипломатических дач для слежки чушью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
Лента новостейМолния